Syrien: Toter nach israelischem Angriff

Latakia. Bei einem israelischen Luftangriff auf Ziele in der syrischen Küstenstadt Latakia ist nach offiziellen Angaben ein Zivilist getötet worden. Syriens staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete am Mittwoch zudem sechs Verletzte, darunter ein Kind und seine Mutter. Auch eine Fabrik zur Herstellung von Kunststoffen sei getroffen worden. Die Luftabwehr habe mehrere Raketen abgeschossen. Israels Armee, die regelmäßig Ziele in Syrien attackiert, äußerte sich nicht zu den Angriffen.(dpa/jW)