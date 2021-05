Angriff von Dschihadisten im Irak

Kirkuk. In der nordirakischen Provinz Kirkuk haben Dschihadisten am Mittwoch morgen einen Polizisten getötet und zwei Bohrlöcher auf einem Ölfeld in Brand gesetzt. Nach Angaben eines Sicherheitsbeamten handelte es sich bei den Angreifern um Mitglieder der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat«. Zwei weitere Polizisten wurden demnach verletzt. Das irakische Ölministerium bestätigte die Sprengung von zwei Bohrlöchern auf dem Ölfeld Bay Hassan.(AFP/jW)