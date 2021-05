Taliban nehmen Bezirk in Afghanistan ein

Kabul. In Afghanistan ist ein weiterer Bezirk an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Dem Provinzrat Bismillah Atasch zufolge haben die Islamisten nach Gefechten mit den Einsatzkräften den Bezirk Burka in der Provinz Baghlan im Norden des Landes erobert. In anderen Landesteilen wurden mehrere Offensiven der Taliban zurückgeschlagen. In den Provinzhauptstädten Gasni und Kalat seien die Kämpfe nach Entsendung von zusätzlichen Regierungskräften abgeflaut. Auch in der Provinz Helmand im Süden des Landes würden die Einsatzkräfte Fortschritte machen, hieß es von Provinzräten am Mittwoch. (dpa/jW)