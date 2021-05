UNO: Anzahl Hungernder auf Fünfjahreshoch

Rom. Die Zahl der Menschen, die nicht genug zu essen haben oder sogar hungern, hat nach UN-Angaben ein Fünfjahreshoch erreicht. Gewaltsame Konflikte, wirtschaftliche Krisen, die Coronapandemie sowie extreme Wetterereignisse haben 2020 rund 155 Millionen Menschen in eine akute Ernährungsunsicherheit getrieben, wie die UN-Welternährungsbehörde FAO in Rom am Mittwoch warnte. Das seien etwa 20 Millionen Personen mehr als im Vorjahr. Betroffen seien Menschen in 55 Ländern beziehungsweise Territorien, die dort 2020 nicht ausreichend Essen für den Erhalt ihrer Gesundheit hatten. Diese Zahlen gehen aus dem neuen Bericht über globale Lebensmittelkrisen und Hunger hervor, den ein internationales Bündnis vorgelegt hat. Hart betroffen waren etwa Burkina Faso, Südsudan sowie der Jemen. Rund 90 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien deutlich zu klein oder zu dünn, hieß es.(dpa/jW)