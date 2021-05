Kampf für Systemwechsel

Stefan Boness/IPON Wandel der Gesellschaftsordnung gefordert: Aktivisten demonstrieren in Berlin (2.6.2020)

Nun soll also ein bisschen nachgebessert werden. Vielleicht. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz, beide SPD, haben am Mittwoch erklärt, dass die Klimaschutzziele auf Neutralität bis 2045 statt 2050 ausgerichtet werden sollen. Aber auch 2030 werden nach ihren Vorstellungen – Reduktion der Emissionen um 65 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 – noch 420 Millionen Tonnen des Treibhausgases CO2 in die Luft geblasen. Damit würde Deutschland in den nächsten neun Jahren mehr Kohlendioxid emittieren, als mit dem Pariser Ziel vereinbar ist. Die globale Erwärmung soll auf möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden, war 2015 in der französischen Hauptstadt vereinbart worden. Offensichtlich braucht es dafür noch deutlich mehr Druck aus der Gesellschaft.

Passend dazu gab es am Mittwoch in Berlin eine Pressekonferenz: Die Gewerkschaft Verdi, die Jugendklimaschutzbewegung »Fridays for Future« und das Bündnis »Unteilbar« wollen in den kommenden Monaten zusammen auf die Straße gehen. »Wir stehen gemeinsam für eine nachhaltige Klimapolitik, für eine solidarische Gesellschaft, in der alle selbstbestimmt und frei von Angst leben können, und für gute Arbeit und soziale Sicherheit für alle«, hieß es in dem entsprechenden Dialogpapier dazu. Die Wirtschaft dürfe nicht mehr am Profit ausgerichtet werden, sondern an Bedarf, Nachhaltigkeit und gerechter Verteilung.

»Klimaschutz, gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit müssen Hand in Hand gehen«, begründete Verdi-Chef Frank Wernecke das Bündnis. Man wolle gemeinsam in den Kommunen den Umbau voranbringen. Dazu gehöre das gemeinsame Engagement für mehr Öffentlichen Personennahverkehr genauso wie die große Krankenhausbewegung, die in Berlin in Vorbereitung sei. Schon in der nächsten Woche werde es an der Spree gemeinsame Aktionen geben. Dort beteiligen sich sowohl Verdi als auch »Fridays for Future« außerdem noch an der Volksentscheidkampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«.

»Die sich verschärfenden Ungleichheiten – ob durch Corona-, Klimakrise oder strukturellen Rassismus – erfordern ein grundsätzliches Umsteuern. Deshalb verbünden wir uns – unteilbar für eine lebenswerte und solidarische Zukunft für alle«, beschrieb Rebecca Rahe von »Unteilbar« die Kooperation. Das gemeinsame Dialogpapier macht deutlich, dass damit wirklich alle gemeint sind, auch die Geflüchteten an den Grenzen der EU, und dass man in Zeiten globaler Krisen über die Grenzen des Nationalstaats hinaus denken muss.

»Unteilbar« plant für den 29. Mai vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt eine regionale Demonstration in Halle, ein »Band der Solidarität«, auf die Abstandsregeln soll geachtet werden. Aufgerufen wird unter dem Motto »Für eine demokratische Gesellschaft der vielen«.

»Klimagerechtigkeit bedeutet, Wechselwirkungen zwischen den Problemen zu erkennen und so gemeinschaftlich diese Welt zu verbessern«, so Fabia Klein von »Fridays for Future« bei der Vorstellung des Bündnisses. Am 18. Juni wollen die Schülerinnen und Schüler in möglichst vielen Orten auf die Straße gehen oder anderweitige Aktionen organisieren.