IG Metall: Schiffbau in Existenzkrise

Hamburg. Der Schiffbau in Deutschland steckt nach Einschätzung der IG Metall mitten in einer Existenzkrise. »Tausende Arbeitsplätze auf Werften und bei Zulieferern sind in Gefahr«, sagte der Bezirksleiter Küste der Gewerkschaft, Daniel Friedrich, am Dienstag der dpa. »Um die Zukunft des Schiffbaus in Deutschland zu sichern, müssen Politik und Unternehmen jetzt handeln.« (dpa/jW)