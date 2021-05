Ärztetag: Gegen weitere Kommerzialisierung

Berlin. Der Präsident der Bundesärztekammer hat vor einer weiteren Kommerzialisierung im Gesundheitswesen gewarnt. »Erst kommt der Patient und dann der Profit. Das muss sich endlich in das kollektive Gedächtnis einbrennen«, sagte Klaus Reinhardt am Dienstag beim digitalen Ärztetag. Ökonomisches Handeln sei auch im Gesundheitswesen eine Selbstverständlichkeit, dies müsse aber den Zielen der Medizin dienen und nicht umgekehrt. »Wir sehen Kliniken und Praxen als Einrichtungen der Daseinsvorsorge und nicht als Industriebetriebe oder lukrative Renditeobjekte finanzstarker Fremdinvestoren«, so Reinhardt. (dpa/jW)