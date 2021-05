Warnstreiks bei Francotyp-Postalia

Potsdam. Beschäftigte von Francotyp-Postalia und FP Inovolabs haben für diesen Mittwoch zum Warnstreik vor dem Firmensitz von Obotritia Capital KGAA und der Deutsche Industrie REIT AG aufgerufen. Grund dafür sind Fehlentscheidungen des Immobilienspekulanten Rolf Elgeti, nachdem er bei den Unternehmen eingestiegen war, berichtete die IG Metall in einer Pressemitteilung am Dienstag. Die Firmenspitze fordert, dass die Beschäftigten ihre Arbeitsplätze aufgeben und sich auf Stellen in anderen FP-Firmen bewerben sollen. Diejenigen, die übrig bleiben, will das Management vor die Tür setzen. (jW)