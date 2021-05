Berlin: Flughafen Tegel wird stillgelegt

Berlin. Nach einem halben Jahr Bereitschaftsphase ist am früheren Flughafen Tegel in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch endgültig Schluss. Um Mitternacht endet die Betriebspflicht des Airports im Berliner Norden. »Ab dem 5. Mai ist das Gelände auch im rechtlichen Sinne kein Flughafen mehr«, teilte der Betreiber, die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), mit. Bereits am Dienstag wollte die FBB erste Gebäude an das Land Berlin übergeben. Das letzte Passagierflugzeug hatte in Tegel bereits am 8. November abgehoben. Der Flugbetrieb ist seither eingestellt. (dpa/jW)