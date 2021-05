US-Streitkräfte bei Manöver in Europa

Durres. In Europa ist ein weiteres riesiges von den USA geführtes Kriegsmanöver angelaufen. Nach Angaben der US-Streitkräfte werden in den nächsten Wochen im Rahmen von »Defender Europe 21« mehr als 28.000 Soldaten aus NATO- und Partnerländern gemeinsam Militärübungen durchführen. Schauplätze sind vor allem Gebiete in südosteuropäischen Ländern wie Albanien, Kroatien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina. In der BRD sollen gegen Ende des Monats Soldaten aus den USA in Nürnberg eintreffen. (dpa/jW)