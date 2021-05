Bundeskabinett will Coronaregeln lockern

Berlin. Das Bundeskabinett hat am Dienstag beschlossen, ab kommendem Wochenende Beschränkungen im Kampf gegen die Coronapandemie für vollständig geimpfte und genesene Menschen zu lockern. Die entsprechende Rechtsverordnung soll bis Freitag Bundestag und Bundesrat passieren, wie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in Berlin sagte. Für die Betroffenen fallen die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen weg, in vielen Bereichen werden sie Personen mit negativem Coronatestergebnis gleichgestellt.

Geimpfte und Genesene müssen zudem kein negatives Testergebnis mehr vorlegen, wo es in Geschäften erforderlich ist. Außerdem gelten derzeitige Quarantänepflichten nur noch für Menschen, die sich mit einer in der BRD noch nicht verbreiteten Virusvariante angesteckt haben oder nach Einreise aus einem Virusvariantengebiet. (AFP/jW)