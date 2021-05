Studie: Mehr Regeln für Homeoffice nötig

Berlin. Für mobiles Arbeiten sind gesetzliche Regelungen und Rahmenbedingungen notwendig. Das forderten Forscherinnen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und des Hugo-Sinzheimer-Instituts (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie am Montag. Nur ein Rechtsanspruch, »der mobile Arbeit legitimiert und normalisiert, holt mobile Arbeit aus der ›Grauzone‹ der betrieblichen Arbeitsgestaltung«, so die Wissenschaftlerinnen. So gaben etwa 60 Prozent der befragten Beschäftigten mit Homeoffice in der aktuellen Erwerbstätigenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung an, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit würden für sie verschwimmen. (jW)