»Petersberger Klimadialog« hat begonnen

Berlin. Als virtuelle Veranstaltungsreihe hat am Montag der 12. Petersberger Klimadialog begonnen. In mehreren Fachveranstaltungen diskutieren zunächst Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die Umsetzung der globalen Klimaziele und die Auswirkungen für die einzelnen Wirtschaftszweige. Ab Donnerstag kommen dann rund 40 Minister aus aller Welt per Videokonferenz zusammen, um sich über den Stand der internationalen Klimaverhandlungen auszutauschen. Im Zentrum der Gespräche steht die Vorbereitung der Weltklimakonferenz »COP 26«, die im November 2021 in Glasgow stattfinden soll. (dpa/jW)