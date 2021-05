Lohnlücke schließen

Volker Wartmann

Mit ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie ist die Industriegewerkschaft Metall (IGM) in Brandenburg und Sachsen in die Woche gestartet. Seit dem frühen Montag morgen ruhte die Arbeit etwa im Werk von ZF Getriebe in Brandenburg/Havel (Foto), wie eine IGM-Sprecherin sagte. Die Gewerkschaft fordert die Angleichung der Arbeitsbedingungen im Osten an die westlichen Standards mit der 35-Stunden-Woche. Laut Gewerkschaft arbeiten die Beschäftigten in Ostdeutschland für das gleiche Gehalt wöchentlich drei Stunden mehr. (dpa/jW)