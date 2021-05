Mumie gegen Menthol

imago images/ZUMA Wire »Ungesund ist asozial«: Die ärmsten der Armen in den USA haben begriffen, worum es geht

Im Knast seit jeher wahre Währung, ist zu erwarten, dass sich der Kurs von Mentholzigaretten dem des Dollars annähern wird. Joseph »Die Mumie« Biden ist als Drogenkrieger und Kerkermeister bekannt, im Wahlkampf 2020 gab er sich hinsichtlich dieser Vergangenheit reuig. Am Donnerstag jedoch ordnete der US-Präsident die »Food and Drug Administration« (FDA) dazu an, auch den letzten bis dato erlaubten Tabakzusatz landesweit zu verbieten. Was sich Obama nicht traute, traut sich der senile Weiße. Afroamerikaner sind traditionell und kulturell mit der Mentholzigarette verbandelt, 80 Prozent der Schwarzen greifen zu »Newport«, »Kool« und anderen entsprechenden Marken. Biden hat für so ein Dilemma »Diversity«-Beauftragte, die wissen, wie sich mit zeitgenössischem Rassenwahn jeglicher Widerspruch ad absurdum führen lässt.

Zur Legitimation des neuen Verbots beziffert die FDA daher vermeidbare schwarze Tote, laut Studie 237.000 weniger pro Jahr. Man kennt das Sterbezahlenargument vom Coronadiskurs – dagegen lässt sich nichts einwenden. Das Recht auf Selbstbestimmung und die gesundheitlichen Vorteile von Lebensfreude werden ignoriert. Drohender Schwarzmarkt und steigende Kriminalisierung zählen nicht mehr. Ebenso sind die zu erwartenden Importe minderer Qualität aus Mittelamerika kein Thema. Schmuggel, illegale Grenzübertritte und Gepansche entziehen sich dem Diskurs der Prohibition. Wer Verbotenes tut, muss eben – genau – in den Knast. Eric Garner übrigens, eines der prominenten Polizeiopfer aus der »Hood«, wurde wegen Zigarettenhandels festgenommen.

Der neue Oberbefehlshaber ist nicht nur unheilbar senil, sondern auch chronisch zynisch. Drogenpolitik betreibt er seit Jahrzehnten nach den Regeln einer ökokapitalistischen Gesundheitsideologie, frei nach dem Motto: »Ungesund ist asozial.« Die ärmsten der Armen in den USA haben begriffen, worum es geht. Aus Trotz lassen sich Hinterwäldler gar nicht mehr impfen – »too much politics involved« – heißt es in einer Reportage der New York Times. Wer Essensmarken zum Überleben braucht und in Zelten wohnt, wird sich schön bedanken, wenn er jetzt zum Selbstschutz nicht mehr Menthol rauchen darf.

Ein Ausblick in die Zukunft hierzulande: Vergnüglich wird das Leben werden, wenn die Trampolinkanzlerin Baerbock das Zepter übernimmt. Schon Kriegsminister »Joschka« lief Marathon, während er Jugoslawien zerlegen ließ. Als vom Klimawandel noch keine Rede war, da starb der Wald und dezimierten sich die Bienen, Smog und Kohlenstoffmonoxid durften die sozial Schwachen mit Hartz IV bezahlen, für den asozialen Mittelstand gab’s Abwrackprämie. Gesund zu sein, gebietet das zukünftige Dasein der Weltbevölkerung – sonst gibt’s Stress!