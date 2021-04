Internationaler Tag der lesbischen Sichtbarkeit

Berlin. Am Montag haben lesbische Frauen weltweit am »International Day of Lesbian Visibility« daran erinnert, dass sie in der Öffentlichkeit weiterhin marginalisiert werden. Der am 26. April 2008 in Spanien ins Leben gerufene Internationale Tag wird seither für Aktionen und öffentliche Kritik genutzt. So hieß es im Magazin L-Mag am Montag: »Lesben sind nach wie vor die unbekannten und unsichtbaren Wesen. Sie spielen gesellschaftlich kaum eine Rolle, werden kaum erwähnt. Nicht mal, wenn CSD (Christopher Street Day, jW) ist, wird viel davon gesprochen, dass nicht nur Millionen Schwule auf die Straße gehen, um sich zu zeigen und für ihre Rechte einzutreten, sondern auch ebenso viele Lesben.« (jW)