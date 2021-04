Sofia weist russischen Diplomaten aus

Sofia. Angesichts der Ermittlungen wegen mutmaßlicher russischer Geheimdiensttätigkeit in Bulgarien weist die Regierung in Sofia einen russischen Diplomaten aus. Der Diplomat sei zur unerwünschten Person erklärt worden, teilte das Außenministerium in Sofia am Donnerstag mit. Die russischen Behörden seien zudem aufgefordert worden, bei den Untersuchungen zu kooperieren. Die bulgarische Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch über Ermittlungen gegen sechs russische Staatsbürger informiert. (AFP/jW)