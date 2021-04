UNO plant neue Gespräche zu Zypern

Genf. Die Bemühungen um eine dauerhafte Lösung des Zypern-Konflikts sind erneut gescheitert. Es habe nicht genügend Übereinstimmung zwischen der griechisch- und der türkisch-zyprischen Seite gegeben, um formelle Verhandlungen aufzunehmen, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in Genf. Der Norden der Mittelmeerinsel ist seit 1974 von der Türkei besetzt. Guterres sagte, er werde eine neue informelle Gesprächsrunde einberufen, an der neben den beiden zyprischen Seiten auch Vertreter Griechenlands, der Türkei und Großbritanniens teilnehmen sollen. (dpa/jW)