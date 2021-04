Paris: Militärbrief wird Konsequenzen haben

Paris. Den pensionierten Generälen und weiteren Militärs, die in Frankreich einen heftig kritisierten offenen Brief unterzeichnet haben, drohen Konsequenzen. Eine endgültige Pensionierung sei bei den Generälen möglich, sagte Generalstabschef François Lecointre am Donnerstag der Zeitung Le Parisien. Das bedeute praktisch, dass bestimmte Privilegien wegfallen könnten. Den noch aktiven Militärs drohten Disziplinarstrafen. In dem Brief von vergangener Woche warnten die Unterzeichner vor einem »Zerfall« Frankreichs, einem drohenden »Bürgerkrieg« und letztlich einem »Eingreifen unserer aktiven Kameraden in einer gefährlichen Mission zum Schutz unserer zivilisatorischen Werte«. (dpa/jW)