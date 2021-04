Hamas warnt vor Absage von Wahlen

Gaza. Die in Gaza regierende Hamas hat vor einer möglichen Absage der Wahlen gewarnt. Sie stimme einer Verschiebung oder Absage der am 22. Mai angesetzten Wahl nicht zu, hieß es in einer am Mittwoch abend veröffentlichten Stellungnahme. Zudem sei es inakzeptabel, die Wahl ohne eine Abstimmung in Ostjerusalem abzuhalten. (dpa/jW)