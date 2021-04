»Rote Brigaden«: Zwei Männer stellen sich in Paris

Paris. Einen Tag nach der Kehrtwende von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in bezug auf die Auslieferung ehemaliger Mitglieder der italienischen kommunistischen Untergrundorganisation »Rote Brigaden« haben sich am Donnerstag zwei Männer der französischen Justiz gestellt. Ein weiterer Mann werde noch gesucht, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizquellen. Französische Ermittler hatten am Mittwoch sieben Verdächtige festgenommen, nachdem Macron überraschend die Festnahme der ehemaligen Mitglieder der Untergrundorganisation ermöglicht hatte. (dpa/jW)