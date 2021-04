Spaltungen und Spalten

Gemeinfrei, wikimedia.org/wikipedia/it/6/62/Paolo_Sollier_-_Il_Manifesto.jpg Der linke Profifußballer Paolo Sollier blättert 1975 in einer Ausgabe von Il Manifesto

Am heutigen Mittwoch feiert das linke italienische Blatt Il Manifesto den 50. Jahrestag seiner Gründung als Tageszeitung. Am Kiosk erscheint die Jubiläumsausgabe mit einer 96seitigen Beilage aus dem »Besten«, das seit den 70er Jahren gesammelt wurde.

Bereits im Herbst 1969 hatten in der Kommunistischen Partei (PCI) Kommunisten unter Rossana Rossanda und Luigi Pintor aus Protest gegen die sich in der Partei ausbreitende reformistische Ideologie des »Eurokommunismus« eine Gruppe mit dem Namen »Manifesto« gebildet und eine Wochenzeitung unter diesem Titel herausgegeben. Die PCI-Führung griff rigoros durch, etwa 10.000 Anhänger mit Rossanda und Pintor an der Spitze wurden wegen Fraktionsbildung aus der Partei ausgeschlossen oder verließen sie aus Protest.

Die Umstellung von Il Manifesto auf eine Tageszeitung 1971 war dann eine Reaktion auf die Regierungszusammenarbeit des PCI unter Generalsekretär Enrico Berlinguer mit der großbürgerlichen Democrazia Cristiana (DC), später »Historischer Kompromiss« genannt. Berlinguer erklärte in der Zeitschrift Rinascita am 15. Januar 1971 dazu, er wollte damit der von dem Movimento Sociale Italiano (MSI, einem Nachfolger der Mussolini-Partei) ausgehenden faschistischen Gefahr Einhalt gebieten. Deren ehemaliger Vorsitzender, der als Kriegsverbrecher wegen 800fachen Mordes an Partisanen verurteilte, aber begnadigte Fürst Junio Valerio Borghese, hatte am 7. Dezember 1970 einen Putschversuch unternommen, um wieder ein faschistisches Regime zu errichten.

Il Manifesto lehnte von Anfang an eine Regierungszusammenarbeit des PCI mit der DC ab, auch deshalb, weil Berlinguer dem Druck der sozialdemokratischen Fraktion nachgab und die kapitalistische Marktwirtschaft anerkannte. Er forderte lediglich eine »demokratische Transformation« des bürgerlichen Staatsmodells. Vor allem aber erklärte er, wie der Corriere della Sera am 15. Juni 1976 schrieb, die NATO eigne sich unter bestimmten Bedingungen als »Schutzschild« eines italienischen Weges zum Sozialismus.

Die Trennung vom PCI erhielt breite Zustimmung aus dem linksradikalen Spektrum, aber es gab Einwände, sie sei voreilig gewesen und Il Manifesto hätte in der Partei die starken Kräfte an der Basis und in der Parteiführung um den Vorsitzenden Luigi Longo und Politbüromitglied Giancarlo Pajetta dabei unterstützen sollen, den reformistischen Einfluss zurückzudrängen. Bis heute wird auch thematisiert, ob damit nicht die danach einsetzende Spaltung der kommunistischen und linken Bewegung in heute drei kommunistische Parteien und noch mehr Linksparteien ihren Anfang nahm.

Zumal sich auch Il Manifesto an weiteren umstrittenen Versuchen beteiligte, einen linken Gegenpol zum PCI zu bilden. Man schloss sich als linke Vereinigung im Juli 1974 der Partei der Proletarischen Einheit für den Kommunismus (PdUP) an. An der Neugründung bzw. Wiedergründung des PCI in Gestalt des PRC Ende 1990 beteiligten sich frühere PdUP-Mitglieder und damit auch Manifesto-Leute. Hoffnungen, Il Manifesto könnte Parteiblatt des PRC werden, erfüllten sich nicht.

Während die Unita, die traditionsreiche Zeitung des PCI, nach 1990 Blatt des Partito Democratico della Sinistra, und Liberazione, die Zeitung des PRC, im Sog der Spaltung der kommunistischen und linken Bewegung untergingen, überlebte Manifesto und ist heute die einzige linke Zeitung Italiens, die noch als Printausgabe erscheint. 2012 ging die Genossenschaft der Zeitung bankrott, zum 1. Januar 2013 übernahm eine neu gegründete Genossenschaft das Blatt.

Wenn auch von einem Bekenntnis zur kommunistischen Identität kaum noch die Rede ist und Il Manifesto sich nicht an der kommunistischen Sammlungsbewegung beteiligte, die der 2018 verstorbene Domenico Losurdo ins Leben rief, ist es noch immer ein entschieden linkes Medium. Wenn es in der Jubiläumsausgabe heißt, »Il Manifesto feiert seine ersten 50 Jahre«, dann soll das wohl heißen, man startet ins zweite halbe Jahrhundert.