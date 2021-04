Lügen und Profit

Michele Tantussi/Pool via REUTERS Freundliches Lächeln für den wichtigsten Handelspartner Berlins: Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin und Chinas Premier Li Keqiang zugeschaltet aus Beijing

Ein Treffen auf Kabinettsebene – zwischen China und Deutschland findet dies seit 2011 alle zwei Jahre statt. Beijing war 2020 zum fünften Mal in Folge wichtigster Handelspartner Berlins; trotz Coronakrise ist der Umsatz im Außenhandel um drei Prozent gegenüber 2019 gestiegen. Die meisten Importe kamen 2020 aus der Volksrepublik. Es ist ureigene Aufgabe des ideellen Gesamtkapitalisten, also der deutschen Regierung, die Geschäftsgrundlagen für diesen wichtigen Markt günstig zu halten. Und gleichzeitig politisch Einfluss zu nehmen – soviel wie möglich.

Nebenbei sind diese Treffen ein guter Anlass, an der Kompetenz der hiesigen Leitmedien zu (ver-)zweifeln. Trotz »Meinungsverschiedenheiten bei den Menschenrechten«, so dpa am Mittwoch, wollen beide Länder »die Zusammenarbeit der Wirtschaft« vertiefen. Für die Bundesregierung waren »Menschenrechte« noch nie Grund genug, den Profit in irgendeiner Form leiden zu lassen – da genügt ein Blick auf den zweifelhaften Verbündeten Türkei. Die chinesische Regierung hingegen mischt sich prinzipiell nicht in die deutsche Innenpolitik ein – die hiesigen Menschenrechtsverletzungen, bspw. das »Racial Profiling« der Polizei, sind kein Anlass für antideutsche Kampagnen. Wenn die BRD, laut dpa »trotz« enger wirtschaftlicher Beziehungen, der Volksrepublik Vorwürfe macht, sollte man sich dies genau ansehen. Denn die »Menschenrechte« in ihrer westlich-individualistischen Lesart sind eine Waffe, die nur und ausschließlich deshalb in Stellung gebracht wird, weil Milliardenprofite in China locken.

Die Phantasiezahl von »Millionen Uiguren«, die angeblich in chinesischen Lagern schmachten, geht auf den »wiedergeborenen Christen« Adrian Zenz zurück, der für den US-Thinktank »Victims of Communism Memorial Foundation« arbeitet. Zenz, kein Sinologe, dafür laut eigener Aussage »von Gott geleitet«, ist nicht ansatzweise fähig, das Material auszuwerten, das er als Beweis für die Unterdrückung der Uiguren präsentiert – allein seine ungelenken, wortwörtlichen Übersetzungen chinesischer Spruchweisheiten könnten Satirebände füllen. Doch dieser Narr in Christo erfüllt seinen Zweck; der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff drechselt daraus einen »Völkermord an den Uiguren« und fordert den Boykott der Olympischen Winterspiele in Beijing.

Norbert Röttgen, politisch Untoter des Kabinetts Merkel II, warnte am Mittwoch »vor Naivität« im Umgang mit der Kommunistischen Partei. Die KP ist seit 1949 in China an der Regierung – das hätte deutschen Managern auch schon früher auffallen können. Nun aber sind sie dort dick im Geschäft und böse überrascht, politisch keinerlei Mitsprache im chinesischen Sozialismus zu haben – und das ist wirklich nichts, was irgendein Gesamtkapitalist auf Dauer schlucken könnte.

Darum: Mit der einen Hand Geld einstecken, gleichzeitig mit der anderen zuschlagen. Imperialismus und Gangstertum sind und bleiben Synonyme.