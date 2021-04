Reichlich politischer Sprengstoff

Clodagh Kilcoyne/REUTERS »Keine Grenze in Irischer See«: Für Unionisten erstes Zeichen für eine Abspaltung Nordirlands (Port of Larne, 6.3.2021)

Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament am Mittwoch für den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Handels- und Kooperationsvertrag gestimmt. 660 Abgeordnete befürworteten das Abkommen, fünf stimmten dagegen und 32 enthielten sich. In ihrer Entschließung bezeichnen die EU-Parlamentarier den Austritt Großbritanniens aus der Union einerseits als »historischen Fehler«, loben das Abkommen mit seinen »Nullkontingenten und Nullzollsätzen« aber andererseits als »Modell für künftige Freihandelsabkommen.«

Damit ist nun der Weg frei, das seit Anfang Januar vorläufig angewendete Abkommen in die Dauerhaftigkeit zu überführen. Dafür muss als letzte Hürde aber noch der Europäische Rat, also das Gremium der Staats- und Regierungschefs der EU, zustimmen. Dieser Schritt wird laut Angaben der Pressestelle des EU-Parlaments noch diese Woche erwartet.

Die Abstimmung wurde von Drohgebärden Richtung Großbritannien begleitet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte den Abgeordneten das Handelsabkommen mit dem Argument schmackhaft, dass dieses der EU neue Mittel in die Hand gebe, um Druck auf Großbritannien auszuüben. So enthalte der Vertrag zusätzliche Möglichkeiten, um gegen britische Vertragsverletzungen vorzugehen, etwa im Fall des Nordirland-Protokolls, berichtete die Tageszeitung Financial Times am Mittwoch. Das EU-Parlament hatte die Abstimmung über das Abkommen um mehrere Wochen verzögert, weil London einseitig Grenzkontrollen beim Güterverkehr von Großbritannien nach Nordirland ausgesetzt hatte, die im besagten Protokoll vorgesehen sind.

In einer Pressemitteilung des EU-Parlaments heißt es dazu, die Abgeordneten hätten die britische Regierung aufgefordert, »nach Treu und Glauben zu handeln« und »die Bedingungen des von ihr unterzeichneten Abkommens vollständig umzusetzen, einschließlich des Protokolls zu Irland/Nordirland, und auf den Grundlagen eines gemeinsam mit der EU-Kommission aufgestellten Zeitplans anzuwenden«. Die »Wahrung des Friedens auf der Insel Irland« sei eines der Hauptziele der EU-Parlamentarier, weshalb »die jüngsten einseitigen Maßnahmen des Vereinigten Königreiches, die gegen das Austrittsabkommen verstoßen«, verurteilt wurden.

Damit beharrt das EU-Parlament auf einer starren Auslegung des nun für den innerbritischen Güterverkehr geltenden Grenzregimes zwischen der britischen Hauptinsel und der Provinz Nordirland. Teile der EU-Außengrenze werden durch das Nordirland-Protokoll in die Irische See verlegt, während Nordirland teilweise im EU-Binnenmarkt verbleibt. Diese Regelung birgt reichlich politischen Sprengstoff. Vor allem nordirische Unionisten sehen in ihr einen ersten Schritt in Richtung Abspaltung Nordirlands vom Vereinigten Königreich.

Im Februar und März kam es zu Drohungen durch unionistisch/loyalistische Paramilitärs gegen britische Zollbeamte an nordirischen Häfen. Die Zollkontrollen wurden daraufhin zeitweise eingestellt. Loyalistische Paramilitärs haben inzwischen das 1998 als Friedensvertrag unterschriebene Karfreitagsabkommen aufgekündigt. Im April kam es über mehrere Tage hinweg zu orchestrierten Ausschreitungen kleiner Gruppen von Jugendlichen in unionistischen Stadtteilen Nordirlands.

Auch die Democratic Unionist Party (DUP), deren Parteichefin Arlene Foster gleichzeitig nordirische Regierungschefin ist, wird zunehmend vom politischen Sog des Handelsvertrages erfasst. Die Parteibasis gibt Foster die Schuld am Nordirland-Protokoll. Zahlreiche führende DUP-Politiker fordern ihren Rücktritt, eine Einmaligkeit in der Parteigeschichte. Am Freitag muss sich Foster einer innerparteilichen Vertrauensfrage stellen – Ausgang ungewiss.