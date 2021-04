Braunes Treiben am 1. Mai

Caroline Seidel/dpa »Essen stellt sich quer« mobilisiert für Proteste gegen Neonazis, die am 1. Mai aufmarschieren wollen (Essen, 6.5.2018)

In verschiedenen Städten wollen Neonazis und »Querdenker« den Kampftag der Arbeiterklasse am Sonnabend für ihre sozialdarwinistische Propaganda und soziale Demagogie missbrauchen. Ob die Provokationen wie geplant stattfinden werden, ist derzeit offen. So haben erste Behörden angekündigte Aufmärsche bereits mit Verweis auf hohe Coronainfektionszahlen untersagt. Hinzu kommt, dass die Neonazis überall, wo sie aufmarschieren wollen, auch auf den Protest von antifaschistischen Organisationen, Gewerkschaften und linken Parteien treffen werden.

So mobilisiert das antifaschistische Bündnis »Essen stellt sich quer!« gegen einen geplanten gemeinsamen Aufmarsch der faschistischen Splitterparteien NPD und »Die Rechte«, die sich am Samstag am Hinterausgang des Essener Hauptbahnhofs versammeln wollen. Bisher ist der Aufmarsch mit Verweis auf das Coronageschehen verboten, jedoch kündigten die Neonazis an, gegen das Verbot vor dem Verwaltungsgericht vorzugehen. Darüber hinaus hat »Die Rechte« eine Kundgebung auf dem Dortmunder Wilhelmplatz angemeldet.

Nicht nur in Essen suchen die Faschisten einmal mehr den Schulterschluss mit sogenannten Querdenkern und Kritikern der staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie. In Leipzig will eine »Bürgerbewegung Leipzig 2021« eine Kundgebung mit Demonstration am Völkerschlachtdenkmal durchführen. »Themen der ›Bürgerbewegung 2021‹ sind nach ihrem eigenen veröffentlichten Selbstverständnis unter anderem die Abschaffung des Grundgesetzes und der Parteien, eine Remigration und das traditionelle Familienbild als Leitbild – dies ist schon Aussage genug«, betonte Irena Rudolph-Kokot, Kovorsitzende des Vereins »Leipzig. Courage zeigen« am Dienstag in einer Stellungnahme. Antifaschistinnen und Antifaschisten rufen dazu auf, die Proteste des Aktionsnetzwerks »Leipzig nimmt Platz«, die ab 13.30 Uhr am Völkerschlachtdenkmal beginnen, zu unterstützen.

In Zwickau hat das dortige Landratsamt aufgrund der hohen Coronainzidenz sämtliche Versammlungen am 1. Mai untersagt. Davon betroffen ist vor allem die Neonazipartei »Der III. Weg«, deren geplanter bundesweiter Aufmarsch derzeit untersagt ist (siehe jW vom 21.4.). Mittlerweile bereiten sich die Behörden darauf vor, dass die Faschisten ins sächsische Plauen ausweichen könnten. Auch in Dresden, Chemnitz und anderen Städten sind Aufmärsche der AfD oder der »Querdenker« geplant. In Greifswald wollen die NPD und ihre Jugendorganisation, »Junge Nationalisten« (JN), am 1. Mai aufmarschieren.

In verschiedenen Berliner Bezirken, darunter in Lichtenberg, wollen Anhänger von Verschwörungsmythen, die sich selbst die irreführende Bezeichnung »Freie Linke« gegeben haben, aufmarschieren. Kennzeichnend für dieses rechtsoffene Milieu sei nicht nur die Verharmlosung der Coronapandemie, sondern es gebe »auch regelmäßig unwidersprochene NS- und Schoah-relativierende Äußerungen sowie diverse antisemitisch codierte Verschwörungserzählungen wie ›Q Anon‹ oder der Erzählung von Zwangs-Chippung bei Impfungen«, betont der Zusammenschluss »Bunter Wind für Lichtenberg«. Auch die VVN-BdA ruft dazu auf, sich den selbsterklärten »Freien Linken« ab 12 Uhr in den Weg zu stellen, um die »Lichtenberger Blutmauer«, die sich am Rathauspark befindet und an ermordete Spartakuskämpfer aus den Märzkämpfen 1919 erinnert, zu schützen.