Siegfried Pilz/imago images / United Archives Maria Ilva Biolcati, bekannt als Milva (1939–2021)

Die Farbe Rot kommt häufig vor in den vielen Nachrufen auf die große italienische Sängerin Milva. Selbstverständlich geht es da vor allem und immer wieder um ihr »feurig-rotes« Haar, diese »rebellischen roten« Haare.

Freilich wusste Milva genau, dass, wenn man schon so schöne, volle, rote Haare hat, diese möglichst publikumswirksam geschüttelt, mit präziser theatralischer Geste gebändigt werden wollen, Hand durchs Haar, hach. Gelegenheiten gab es dafür ziemlich viele. Ein paar tausend Auftritte dürfte Milva in ihrem Leben wohl absolviert haben.

Dieses Leben, das 1939 in einem Dorf namens Goro in der Provinz Ferrara begann, ist am vergangenen Freitag in Mailand zu Ende gegangen, nach langer schwerer Krankheit, mit 81 Jahren. Milva war natürlich ein Künstlername, ein sehr guter, gemessen an Sabrina, wie sich Maria Ilva Biolcati noch genannt hatte, als sie in Nachtlokalen die ersten Schritte als Sängerin unternahm.

1959 gewann die Tochter einer Schneiderin und eines Fischers einen Gesangswettbewerb im staatlichen Fernsehen Italiens, Operngesang studierte sie da schon, was den Ohren der Produzenten vermutlich nicht entgangen war. Jedenfalls wurde sie 1961 nach Sanremo geschickt. Ein Karrierelift, dieses berühmte italienische Musikfestival, nicht nur für sie, die damals, mit 22, »Il mare nel cassetto« sang. Wie heißt es so schön: Das Publikum war begeistert. Und Milva in Sanremo bald Dauergast. 15mal probierte sie es, 2018 gab es immerhin eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk.

»Ich wollte zeichnen, malen, nähen. Ich wollte Schneiderin werden, tolle Kleider nähen«, erzählte sie einmal. Statt dessen machte sie, nein, eben keine blöden Schlager, sondern, wie sie es nannte, »gute Unterhaltungsmusik«. Wozu eigensinnige Interpretationen von Edith Piaf ebenso gehörten wie gesungene Brecht-Gedichte oder Stücke der musikalischen Meister Astor Piazzolla, Franco Battiato, Ennio Morricone und Mikis Theodorakis.

Und ja, auch die Farbe Rot lässt sich singen. Im Jahr 1965 nahm Milva eine Platte mit Freiheitsgesängen auf, »Canti della libertà«; »die Rote« wurde sie schließlich nicht allein ihrer roten Haare wegen genannt, sondern weil sie die Faschisten so gründlich hasste – am 25. April 1965, dem »Tag der Befreiung vom Faschismus«, stand sie auf der Bühne und sang davon. Und weil sie, die in ihrer 50 Jahre währenden Karriere sage und schreibe 173 Alben aufnahm, eine Linke war, die sich als Sozialistin verstand, der die Bigotterie der katholischen Kirche ein Leben lang zum Hals heraushing. Was in Schlagerdeutschland kaum jemand bemerken sollte. Derweil Milva, »La Rossa«, in Italien und Frankreich bei Veranstaltungen kommunistischer Parteien vor Tausenden sang – mit ihrer ausdrucksstarken tiefen Stimme.