Tesla auf Amokfahrt

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Trotz fehlender Genehmigung schafft Tesla in Grünheide Fakten

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal 2021 den größten Gewinn der Firmengeschichte realisiert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 438 Millionen US-Dollar (362 Millionen Euro), wie der Konzern am Montag abend (Ortszeit) in New York mitteilte.

Doch nur mit dem eigentlichen Kerngeschäft, dem Bau von Luxuskarossen, hätte Tesla rote Zahlen vorgelegt. Der Konzern profitiert vielmehr von der größer werdenden Spekulationsblase an den Finanzmärkten. Tesla hatte für 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert, davon 300 Millionen US-Dollar verkauft und daran dank steigender Kurse rund 100 Millionen US-Dollar verdient. Noch größer waren die Einnahmen durch den Handel mit CO2-Emissionszertifikaten. Autokonzerne, die auf Verbrennermotoren setzen, müssen sich in den USA und in der EU bei den vermeintlich umweltfreundlicheren E-Autobauern freikaufen. Durch den modernen Ablasshandel konnte Tesla zwischen Januar und März 518 Millionen US-Dollar erzielen, eine Steigerung um 46 Prozent zum vierten Quartal 2020.

Tesla-Chef Elon Musk hat trotz zunehmender Konkurrenz das Ziel ausgegeben, die Pkw-Flotte im kommenden Jahr um 50 Prozent steigern zu wollen. 2020 hatte der Konzern weltweit eine halbe Million Autos verkauft. Die Erlöse stiegen um 74 Prozent auf 10,4 Milliarden US-Dollar. Durch die Fertigstellung neuer Fabriken in den USA und im brandenburgischen Grünheide sollen in diesem Jahr die Produktionskapazitäten erweitert werden.

Allerdings ist die Fabrik in Brandenburg auf Sand gebaut, denn ein Zeitplan für eine Entscheidung zur abschließenden Genehmigung der Fabrik steht nach wie vor aus. Tesla hatte einen Produktionsstart für Juli 2021 beantragt. Im Geschäftsbericht für das erste Quartal steht nun erstmals, es solle »spät im Jahr 2021« mit Produktion und Auslieferung begonnen werden. Musk lässt derweil Fakten schaffen. Seit einigen Monaten wurden auf der Baustelle illegal Abwasserrohre drei bis vier Meter tief im Erdboden versenkt, berichteten Business Insider und das ZDF-Magazin »Frontal 21«. Mehrere Wochen habe Tesla die Rohre unbehelligt und ohne Baugenehmigung verlegt, am 25. März seien die Bauarbeiten schließlich aufgeflogen. Bei einer Routinekontrolle seien die Baugräben den Genehmigungsbehörden aufgefallen, habe das Brandenburger Umweltministerium mitgeteilt.

In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen am Montag abend kam auch ein tödlicher Unfall mit einem Tesla in Texas zur Sprache. Der Wagen war gegen einen Baum geprallt und ausgebrannt, beide Insassen starben. Die Polizei fand einen der Männer im Beifahrersitz und einen auf der Rückbank – und ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass zum Zeitpunkt des Unfalls niemand am Steuer saß. Tesla-Manager Lars Moravy sagte, dass das Lenkrad »deformiert« gewesen sei, was darauf hinweise, dass doch jemand am Steuer gesessen habe. Tesla warte noch auf die Auswertung von Daten aus einer Speicherkarte im Fahrzeug. Der Konzern steht wegen der Bezeichnung »Autopilot« schon lange unter Druck, da er zu fahrlässiger Nutzung einladen könnte. Die nächste Entwicklungsstufe des Programms nennt Tesla sogar »Full Self-Driving« (komplett selbstfahrend) – obwohl es nach gängigen Kriterien weiter lediglich ein Assistenzsystem bleibt. Musk platzte auf der Pressekonferenz der Kragen. Am Montag abend krakelte er, die Berichte seien »völlig falsch«, und die Journalisten sollten sich schämen. (dpa/jW)