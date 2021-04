EU gibt den Jupiter

Olivier Hoslet/Pool via REUTERS Während eines Treffens der EU-Kommission

Ein Geist setzt sich fest im alten Europa, der Geist des Donald Trump. Erst verhängt die EU einen Exportstopp für Covid-19-Impfstoffe – Europe first! –, dann verkündet sie stolz Russland-, China- und Iran-Sanktionen; und nun droht das Europaparlament sogar noch mit einem Klassiker der Trumpschen Repressalien: mit Strafzöllen. Diese sollen sich gegen Großbritannien richten. Den Anlass bietet das Brexit-Handelsabkommen, dem das Europaparlament am Dienstag abend zustimmen wollte – mit erheblicher Verspätung.

Die Verspätung wäre nicht weiter von Interesse, legte sie nicht typische Verhaltensweisen der EU offen. Ursprünglich hatten Brüssel und London sich auf eine Ratifizierung spätestens Ende Februar geeinigt. Nun ist die EU langsam, und es zeigte sich: Die Frist reichte für die penible Übersetzung des Abkommens in sämtliche Amtssprachen und für eine ebenso penible Begutachtung durch die Ausschüsse und das Plenum des Europaparlaments nicht aus. Brüssel bat also um die Verlängerung der Frist, und London willigte ein. Nun, quod licet Iovi, non licet bovi – was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt: Als sich herausstellte, dass Bestimmungen des Abkommens zu leeren Supermarktregalen in Nordirland führten, bat London seinerseits um die Verlängerung einschlägiger Übergangsfristen. Brüssel jedoch lehnte kühl ab. Auf die Entscheidung der Tory-Regierung, dann eben lieber die Übergangsfristen eigenmächtig zu verlängern, als Unruhen in Nordirland zu riskieren, leitete die EU ein Vertragsverletzungsverfahren ein und droht nun mit Strafzöllen: Gegen Jupiter muckt niemand ungestraft auf.

Die Frage ist freilich, ob das Überlegenheitsgefühl der EU ihrem realen Zustand entspricht. Ihre Versuche, gemeinsam mit britischen Remainern den Brexit gegen den Referendumsentscheid noch nachträglich auszuhebeln, sind gescheitert. Als die kontinentale Rüstungsbranche unter Verweis auf den Brexit BAE Systems von ihren Kampfjetplänen ausschloss, einem mehr als 100 Milliarden Euro teuren Hightechschlüsselprojekt, da machte sich der britische Konzern allein an die Arbeit. Heute ist er mit seinem Kampfjet weiter fortgeschritten als Airbus und Dassault. Oder die aktuelle Impfkampagne: Anfänglichem Spott über den schnellen britischen Start folgte schon bald wütendes Gegeifer, als sich zeigte, dass Großbritannien außerhalb der Union viel erfolgreicher war als das so sehr von sich selbst überzeugte Deutschland.

Wie geht’s weiter zwischen Großbritannien und der EU? London wünscht die Kooperation mit Brüssel tatsächlich, freilich keine exklusive. Beharrt die Union auf ihrem Trumpschen Überlegenheitsgehabe, wird sich die Tory-Regierung womöglich neue Optionen suchen. Im 21. Jahrhundert ist der europäische Kontinent nicht mehr das Zentrum der Welt.