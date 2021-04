Land im Clinch

imago images/Eastnews Noch rechts, aber nicht mehr so vereinigt: Premier Morawiecki mit den drei Koalitionären Kaczynski, Gowin und Ziobro (Warschau, 26.9.2020)

Offiziell regiert in Polen eine Dreierkoalition. Unter dem Markennamen »Vereinigte Rechte« haben sich mit Jaroslaw Kaczynskis PiS zwei Kleinparteien zusammengefunden: »Solidarisches Polen« (SP) von Justizminister Zbigniew Ziobro und »Verständigung« von Arbeitsminister Jaroslaw Gowin. Doch was diese Koalition zuletzt vorgeführt hat, stützt den Eindruck, dass das Bündnis zwar noch rechts ist, aber nicht mehr zwangsläufig vereinigt. Ein Krisentreffen der drei Parteiführer fand nach zweimaliger Verschiebung am Sonntag zwar statt, endete aber ohne jede inhaltliche Mitteilung. Der Streit ist also vertagt, aber nicht beigelegt.

Haussegen hängt schief

Vor allem die beiden Kleinparteien begehren immer wieder auf: Ziobros SP zuletzt in einer zentralen EU-politischen Frage: der Ratifizierung des »Europäischen Wiederaufbaufonds«. SP-Abgeordnete haben angekündigt, dem Paket im Parlament nicht zuzustimmen. Die Argumente sind im wesentlichen dieselben, wie man sie in Deutschland von der AfD hört: keine gemeinsame Verschuldung der EU-Staaten und Widerstand gegen eine Stärkung der Brüsseler Institutionen gegenüber den Nationalstaaten. Ohne die Stimmen der Ziobro-Partei fehlt der Regierungskoalition die parlamentarische Mehrheit. Und sollte Warschau die Ratifizierung verweigern, wäre Polen in der EU nicht nur politisch isoliert, dem Land würden auch knapp 60 Milliarden Euro entgehen – Geld, das Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schon eingeplant hat, um vor den nächsten Sejm-Wahlen Geschenke zu finanzieren, vor allem Steuererleichterungen.

Ziobros Erpressungspotential ist dabei stärker als das von Gowin. Der SP-Chef hat von seiten Kaczynskis im Grunde freie Hand: Seine Aufgabe besteht darin, die ultrakonservativen bis faschistoiden Kräfte der polnischen Gesellschaft bei der Stange zu halten. Der Arbeitsminister dagegen gilt als unsicherer Kantonist, seitdem er im Frühjahr 2020 versucht hat, durch die Verhinderung der Präsidentenbriefwahl Brücken zur liberalen Opposition zu bauen, der er zu deren Regierungszeit auch schon einmal als Justizminister (2011–2013) angehört hat. Gowin unterstellt seinerseits Kaczynski, hinter einem parteiinternen Putschversuch zu stehen. Der EU-Abgeordnete Adam Bielan hatte Gowin als Parteichef absetzen wollen, im Februar folgte sein Ausschluss aus der »Verständigung«. Aktuell prozessieren die beiden gegeneinander.

Der Haussegen in der Koalition hängt also denkbar schief, und es dürfte vor allem die gemeinsame Sorge vor dem Machtverlust und dem Entzug der Pfründe sein, die das Bündnis noch zusammenhält. Die »Vereinigte Rechte« steht in den Umfragen mit zuletzt etwa 30 Prozent zwar immer noch als stärkste politische Kraft Polens da, aber zu einer eigenen Mehrheit würde es nicht mehr reichen. Allerdings würden vorgezogene Neuwahlen auch die liberale Opposition auf dem falschen Fuß erwischen. Sie macht sich nämlich gerade selbst Konkurrenz. Das Projekt »Polen 2050« des einstigen Fernsehmoderators Szymon Holownia drängt in den Umfragen die liberale »Bürgerplattform« (PO) auf Platz drei ab. Für einen Wahlsieg über die »Vereinigte Rechte« hätte eine gemeinsame Liste von Holownia, PO, Bauernpartei PSL und Linksbündnis »Neue Linke« die besten Chancen.

Quid pro quo

Aber die Linke hält sich auch noch eine andere Option offen. Am Dienstag verhandelte sie mit Regierungschef Morawiecki über Zugeständnisse für den Fall, dass die Linke dem EU-Wiederaufbaupakt zur parlamentarischen Mehrheit verhilft. Offenbar mit Erfolg. Am Mittag teilte der EU-Abgeordnete Robert Biedron als Vertreter des Linksbündnisses mit, dass Morawiecki allen Forderungen der Linken zugestimmt habe: darunter dem Bau von 75.000 Sozialwohnungen und der Zuweisung von 850 Millionen Euro an die Kreiskrankenhäuser im ganzen Land. Beides Punkte, die im Zweifelsfall als Wohltaten der Regierung wahrgenommen würden.