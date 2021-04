Hilfe gefordert

Rodrigo Garrido/REUTERS

In Chile haben Hafenarbeiter am Montag (Ortszeit) in Valparaiso mit brennenden Reifen gegen das Vorhaben der Regierung protestiert, eine weitere Rentenauszahlung zu blockieren. Zuvor hatte der rechte chilenische Präsident Sebastian Piñera seinen Gesetzentwurf für den Pensionsfonds vorgestellt, wie der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur berichtete. Damit stellte er sich gegen den in der vergangenen Woche vom Senat verabschiedeten Entwurf, der eine dritte Auszahlung aus dem Fonds aufgrund der Pandemie erlaubt hätte. (Reuters/jW)