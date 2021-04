Neulich im Bahnofshallencafé

Chris Pizzello/Pool via REUTERS Mühsame Nebenrolle: Vorbereitungen für die Oscarverleihung in der Union Station in L. A.

Eine »surreale Oscar-Nacht« hatte die New York Times für die 93. Verleihung der Academy Awards für Sonntag abend (Ortszeit) vorhergesagt. Die Gründe dafür: ausgesprochen unklar.

Was wäre von einer Filmwerbeveranstaltung heutzutage wohl noch zu erwarten an profaner Erleuchtung, esoterischer Liebe, tückisch täuschenden Objekten, städtischen Labyrinthen, Hintertreppen, klammen Zimmern und knarrenden Türen und Programmen der Revolte, um ein paar der naheliegendsten historischen Stichworte abzuklappern, die man gemeinhin mit »Surrealismus« verbindet.

Von einer Filmwerbeveranstaltung kann man doch wohl hauptsächlich nur noch eines erwarten: den Hinweis auf den nächsten Stream, möglicherweise im Sonderangebot. Daher hatte beispielsweise auch die mürrische FAZ eher eine Trauerfeier befürchtet, eine Bedrückung, wo man gewohnterweise eher schöne Kleider, aufwendige Maskeraden und Buffetschlachten zu erwarten hätte.

Selbst das würde einem Programm von Liebe und Revolte zwar nicht grundsätzlich widersprechen, aber normalerweise fällt dieses sicherheitshalber doch besser mal ganz aus. Dass die Begriffe langsam, aber sicher ihre Bedeutungen völlig verlieren, ist zwar auch nichts ganz Neues, aber doch immerhin ein Problem nicht nur im Kino. Es macht Verständigung jedenfalls nicht unbedingt einfacher.

Was hat man also im Zeitalter der Krise und der Abschließungen verändert? Zunächst einmal den Ort. Von dem über 3.000 Leute fassenden Dolby Theatre, wo die Veranstaltung in den Jahren seit 2002 immer stattgefunden hatte, zog man in den Hauptbahnhof, in die Ende der 1930er gebaute Union Station am Rand des »alten« Stadtzentrums zwischen gentrifizierender Rekonstruktion und der wachsenden Übernahme durch die Zeltstädte der zahllosen Obdachlosen.

Von den zwangsnomadisierten Horden sollte man allerdings genauso wenig mitbekommen wie vom aktuellen Reiseverkehr. Man hatte eine Kulisse ins Stadtzentrum gestemmt, die eine dunkle Ahnung von einem ehemals vielleicht einmal halbwegs funktionierenden städtischen Raum vermitteln sollte, eine nostalgische Kulisse goldener Gründerzeiten.

Einige Szenen von »Blade Runner« (1982) sind in Union Station gedreht worden. Auf diesen Film – immerhin »das dystopische Alter ego von Los Angeles« (Mike Davis: »Ecology of Fear«, 1998) – ist im Laufe der Veranstaltung auch fleißig angespielt worden, nicht zuletzt von dessen männlichem Hauptdarsteller Harrison Ford persönlich, der den Oscar für den besten Schnitt verlieh (er ging an den Gehörlosen-Film »The Sound of Metal«). Das war nur einer der vielen wohlmeinenden Scherze dieser Oscar-Nacht (schließlich weiß keiner mehr so genau, wie viele Schnittfassungen von »Blade Runner« wirklich in Umlauf sind), die eine eventuell aufkommende Trauerstimmung ein wenig auflockern sollten.

Die Scherzattrappen gaukelten die Intimität eines Bahnofshallencafés vor, das freilich konsequent abgeriegelt wurde, um die verseuchten Horden brav draußen vor der Tür zu halten. Die Tür knarrte nicht.

Der als Produzent des Geschehens engagierte Steven Soderbergh wollte eine halbwegs straffe Show in einer Anspielungskulisse zum leicht traumatisierten Wohlfühlen. Master of Ceremony in der Kulisse war der mittlerweile unvermeidliche Questlove von den Roots am DJ-Pult. Er sorgte für Soul. Und Soul wurde dann auch zu einem der Leitmotive des Abends. »Soul« wie in dem gleichnamigen Disney/Pixar-Film (Oscar für den besten langen Animationsfilm und den besten Soundtrack). »Soul« wie in der Adaption des Theaterstücks »Ma Rainy’s Black Bottom« (Oscar für Makeup/Frisur sowie Kostüme). »Soul« wie bei Biopics über Sam Cooke oder Billie Holiday. Und »Soul« wie in »Judas and the Black Messiah«, einer zur neutestamentarischen Allegorie verklärten Aufarbeitung der Ermordung des Black-Panther-Aktivisten Fred ­Hampton (Oscar für den besten Nebendarsteller: Daniel Kaluuya).

Der Gewinner des Abends aber war programmatisch und von den meisten zuständigen Publikationen (Variety usw.) korrekt vorhergesehen worden – der Film »Nomadland«. Regie-Oscar für die Regisseurin Chloe Zhao, bester Film sowieso, und auch Hauptdarstellerin Frances McDormand bekam mal wieder einen Oscar (ihren dritten). Sie nahm ihn in einer Art schwarzen Büßerkutte entgegen und stimmte ein scherzhaftes Wolfsgeheul an. Das hatte wohl nicht nur mit den zahlreichen Naturbildern aus dem Film – die Wildnis, die »frontier« – zu tun, sondern auch mit der Aufforderung, sich Filme wieder auf großen Leinwänden anzuschauen, falls irgend möglich. »I like work«, vergaß die Unermüdliche auch nicht zu erwähnen.

Von der Arbeit handelt »Nomadland« auf eigentümliche Weise durchaus. Es geht in dem Film um halb freiwillig, halb aus Armut in ihren Wohnwagen nomadisierende Frührentner. Nomaden in der Wildnis, in verlassenen Häusern, Siedlungen, Werkstätten. Alles scheint verlassen. Im Feiertagsgeschäft arbeitet die von McDormand gespielte Protagonistin dann als Verpackerin bei der Firma Amazon.

Kaum hat die Figur auf einer hohen Klippe am offenen Meer die Arme zur Feier ihrer nomadischen Freiheit weit ausgebreitet, wird für die nächste Szene auf die Fassade einer Verpackungsstation besagter Firma geschnitten. Dann Totale auf die Käfige der Paketverpackungssklaven. Die Arbeit ist wahrlich ein Geschenkpaket.

Von einer Firma, die natürlich einen Streaming-Service im Angebot hat. Eine Firma, die die gewerkschaftliche Organisation ihrer Abgestellten mit allen Mitteln verhindert hat, verhindert und stets zu verhindern versuchen wird. Noch gut elf Prozent der Aktienanteile dieser Firma gehören dem vorgeblich reichsten Mann der Welt, Jeffrey Bezos. Die anderen Großaktionäre sind vornehmlich Brokerage- und Vermögensverwaltungsfirmen wie Advisor Group Inc., Vanguard Group Inc. und Blackrock Inc.

Einen Großteil der Gewinne macht Amazon nicht mit Paketen und Streaming, sondern mit »Cloud space« für Militär und Nachrichtendienste. All das ist wohlbekannt. Und dennoch handelt es sich um eine Unternehmensform, von der das Kino bisher meist nur Bahnhof verstehen darf.