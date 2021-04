Testat für Grenke erst Mitte Mai

Baden-Baden. Der Leasingspezialist Grenke rechnet erst Mitte Mai mit einem Testat seines Jahresabschlusses 2020 durch den Wirtschaftsprüfer KPMG, wie aus einem Brief an den Aufsichtsrat von Grenke hervorgehe, teilte das Unternehmen am Montag in Baden-Baden mit. An diesem Freitag (30. April) wolle Grenke die Zahlen daher ohne abgeschlossene Prüfung als vorläufige Zahlen vorlegen. Nach der Kritik an Geschäftspraktiken und Bilanzierung durch Leerverkäufer Fraser Perring hatte Grenke eigene Untersuchungen in Auftrag gegeben. Im Februar war Vorstand Mark Kindermann entlassen worden. (AFP/jW)