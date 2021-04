Griechenland: Weiteres Flüchtlingslager schließt

imago images/ANE Edition Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos

Zur Schließung des kommunalen Lagers »Kara Tepe 1« auf der griechischen Insel Lesbos erklärte Mara Eliana Tunno, Psychologin bei »Ärzte ohne Grenzen«, am Montag:

Nach der Schließung des Lagers Pikpa vor ein paar Monaten schließt die griechische Regierung nun auch noch das kommunale Lager Kara Tepe 1. Es war einer der wenigen Orte, der besonders schutzbedürftigen Männern, Frauen und Kindern auf Lesbos noch etwas Würde und Sicherheit geboten hat. Doch nun werden mindestens 400 Menschen seit Samstag nach und nach in das neue Lager Kara Tepe 2 verlegt, das auch unter den Namen Mavrovouni oder Moria 2 bekannt ist.

Einer unserer jungen Patienten mit psychischen Problemen hat einen Rückfall erlitten, seit die Familie über die Schließung des Lagers informiert wurde. Er leidet nun an Ohnmachtsanfällen und anderen schweren Symptomen. Es ist niederschmetternd zu sehen, dass sich der Zustand von Patient*innen, für die wir uns eingesetzt haben, wieder derart verschlechtert, weil sie gezwungen sind, in ein unsicheres Lager zurückzukehren. Was mit dem Pikpa-Lager geschah und was jetzt mit dem Lager Kara Tepe 1 geschieht, ist einfach grausam und irrational. Anstatt menschenwürdigere Unterkünfte zu schaffen, stecken die Europäische Union und die griechische Regierung die Menschen in diese schädlichen Lager und schaffen »neue Morias«. Wir appellieren an die griechischen Behörden und die Europäische Union, diesen Wahnsinn zu beenden. Hören Sie auf, Menschen wie Nummern zu behandeln, und bringen Sie alle sofort in Sicherheit.

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« teilte am Montag mit, dass der geplante Volksentscheid in greifbare Nähe rückt:

Nach aktueller Zählung der Landeswahlleiterin liegen nun rund 130.000 Unterschriften vor. Davon wurden 50.962 Unterschriften bereits geprüft und 75,2 Prozent dieser Unterschriften für gültig erklärt. Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« hat demzufolge in der Hälfte der verfügbaren Zeit mehr als 50 Prozent der benötigten 175.000 gültigen Unterschriften gesammelt. Bei über 50 Prozent der für ungültig erklärten Unterschriften ist der Grund die fehlende Staatsbürgerschaft der Unterschreibenden. Mehr als ein Viertel der Berliner:innen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit und sind nach geltendem Recht weder bei Wahlen noch Volksbegehren und -entscheiden voll stimmberechtigt.

»Wir sind weit über dem Soll und damit auf einem sehr guten Weg! Wenn wir 1.700 Aktiven und die vielen weiteren Unterstützer:innen in der Stadt jetzt so weitermachen, dann werden wir bis zum 25. Juni die Mindestzahl von 175.000 gültigen Unterschriften deutlich überschreiten«, sagt Moheb Shafaqyar, Sprecher der Initiative. (…)

Die Initiative verfolgt mit der Überführung von mindestens 240.000 Wohnungen in Gemeineigentum und deren Verwaltung in der Form einer Anstalt öffentlichen Rechts auch eine umfassende Demokratisierung des Wohnens, durch die alle betroffenen Mieter:innen starke Mitbestimmungsrechte erhalten sollen. »Die Vergesellschaftung von Wohnraum soll gerade auch denen zugute kommen, die gegenwärtig die schlechtesten Karten auf dem Wohnungsmarkt haben«, so Moheb ­Shafaqyar.

www.dwenteignen.de