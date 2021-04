»Historischen Auftrag wollen wir weiterführen«

Christian-Ditsch.de Kundgebung der VVN-BdA vor dem Reichstag in Berlin (16.12.2020)

Der 7. Bundeskongress der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BdA, hat am Wochenende einen Zukunftsentwurf für eine solidarische Gesellschaft diskutiert. Wie beschreiben Sie die derzeitige Lage?

Angefangen mit »Pegida« im Jahr 2015 und den aktuellen »Hygienedemos« von Coronaleugnerinnen und -leugnern gibt es eine Polarisierung mit ständig zunehmender rechter Straßenmobilisierung. Gegen sie und deren parlamentarischen Arm, die AfD, fand zugleich eine Gegenmobilisierung von jungen Frauen und auch migrantischen Milieus statt. Die Anschläge in Hanau und Halle sowie der Mord an Walter Lübcke haben gezeigt, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der bedroht ist, zugleich aber um so lauter gesellschaftliche Teilhabe für sich einfordert. Diese Bewegung fordert auch die Sicherheitsbehörden in diesem Land auf, dafür zu sorgen, dass sich keine rechten Strukturen in deren eigenen Reihen etablieren.

Um welche Behörden geht es dabei?

Bei Bundeswehr, Polizei und Verfassungsschutz ist das fast schon alltäglich. Neuester Skandal: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Hitlergruß und rassistischen Chats gegen Personenschützer aus dem BKA, die in Deutschland und im Ausland zum Einsatz kommen. Gegen diese erschreckenden Entwicklungen gibt es eine breite Mobilisierung, auch gegen rassistische Gewalt. Aufgrund der historischen Verbindung sehen wir uns an der Seite der davon Betroffenen. Die Gründerinnen und Gründer der VVN-BdA waren Verfolgte von faschistischen Angriffen, aber auch Widerstandskämpferinnen und -kämpfer. Wie sie werden wir weiter wirken, in einer Tradition, welche auch möglicherweise infolge der fehlenden Entnazifizierung der Behörden in Deutschland entstanden ist.

Ein Leitantrag kritisierte das Ausplündern der Natur, Waffenproduktion, Aufrüstung und das Schaffen von Fluchtursachen. Dürfen sich »Fridays for Future«, die Antikriegsbewegung oder die »Seebrücke« freuen, dass Sie an ihrer Seite kämpfen?

Dass wir an der Seite von Geflüchteten und Migranten stehen und für eine friedliche Welt eintreten, ist im Schwur von Buchenwald als handlungsleitendes Element enthalten. Die Bewegung zum Klimaschutz und zur Klimagerechtigkeit erkennt auch umgekehrt Parallelen zum antifaschistischen Kampf und beteiligt sich daran. Die Kriege dieser Welt sind ein grausamer Umstand, den es zu beenden gilt, genau wie die Produktion und Lieferungen der deutschen Waffenindustrie ein maßgeblicher Klimakiller ist. All dies zieht Fluchtbewegungen nach sich, nicht zuletzt aufgrund von nicht mehr bebaubarem Ackerland.

Die Erfahrung von Flucht haben unsere Gründerinnen und Gründer und älteren Mitglieder machen müssen sowie viele Menschen aktuell. Die Abschottungsmaßnahmen der Europäischen Union sind nicht von einem humanistischen Geist geprägt, sondern von ökonomischen Interessen. Dagegen bringen wir uns ein.

Also auch gegen entfesselten Kapitalismus und Antikommunismus?

Dazu gibt es in der VVN unterschiedliche Positionen. Am Aufbau unserer Organisation waren Kommunistinnen und Kommunisten maßgeblich beteiligt, die gleich zu Anfang der Nazizeit in KZ deportiert wurden und dort Widerstand leisteten. Insofern ist dies Teil der Analyse dessen, was an Rechtsruck in Deutschland gerade passiert. Manche christliche Widerstandskämpferinnen und -kämpfer teilen das aber vielleicht nicht.

Wie schwer wird es für Sie sein, die VVN-BdA im Sinn der Holocaustüberlebenden weiter zu betreiben, wenn Zeitzeuginnen und -zeugen sterben und ihre Stimme nicht mehr erheben können?

Unser Bundessprecher Ulrich Schneider hat dazu beim Bundeskongress gesagt, er wünsche sich, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dazu arbeiten, auf die VVN zukommen: Hier sind die wenigen Überlebenden sowie Menschen, die diese noch kennenlernen dürften. Wir wollen den historischen Auftrag weiterführen, den sie vertrauensvoll in unsere Hände gelegt haben. Wichtig ist, dass wir den Generationenwechsel schaffen und die Öffnung zu migrantischen Milieus hinbekommen, um die Erinnerung an die Schrecken des deutschen Faschismus aufrechtzuerhalten.