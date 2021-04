Union im Wahlkampfmodus

F. Kern / imago images/Future Image Liefert Futter für die Hauptstadtpresse: Armin Laschet vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin (19.4.2021)

Fünf Monate vor der Bundestagswahl am 26. September laufen die Grünen in aktuellen Umfragen der Union den Rang ab. Das befeuert erkennbar das Machtgerangel zwischen CDU und CSU. Die Wogen sind jedenfalls alles andere als geglättet, nachdem CSU-Chef Markus Söder im Ringen um die Kanzlerkandidatur gegen CDU-Chef Armin Laschet unterlegen ist. So rief die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner die Schwesterparteien am Montag zur Geschlossenheit auf. »Die Entscheidung ist gefallen, und die Union ist nur gemeinsam stark«, deklarierte sie vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin auf die Frage, wann die »Sticheleien« aus München aufhörten. »Jetzt geht’s um Inhalte«, so Klöckners Ansage. Die Union habe einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten und solle »jetzt alles dafür tun, dass wir auch im Interesse Deutschlands und im Interesse der Union die Bundestagswahl gewinnen«, sekundierte Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament.

Beide bezogen sich auf jüngste Äußerungen Söders. Nach 16 Jahren CDU-Kanzlerschaft von Angela Merkel sehe man »schon Ermüdungserscheinungen der ganzen Union«, sagte er gegenüber den Nürnberger Nachrichten (Montagausgabe). Hinzu komme eine nicht geklärte strategische Frage, wieviel »Modernität« oder wieviel »Tradition« die Union zeigen solle. Sie müsse sich jedenfalls auf den härtesten Bundestagswahlkampf seit mehr als zwanzig Jahren gefasst machen, erklärte Söder am Sonntag abend im ZDF-»Heute-Journal«. »Die Umfragen zeigen kein gutes Bild«, sagte er. Auch sei die Ausgangslage »relativ schwierig«, befand der bayerische Ministerpräsident. Die Menschen wählten nicht Erfolge der Vergangenheit, sondern erwarteten »Hunger und Ideenreichtum«. Dabei verwies er ausdrücklich auf Bündnis 90/Die Grünen, die mit Annalena Baerbock eine junge Kanzlerkandidatin »mit frischen Ideen« ins Rennen schickten.

Wo Söder erkennbar auf positive Botschaften, auch über die Grünen, setzt, sucht Laschet dagegen Konfrontation und Abgrenzung. Baerbocks Partei habe »inhaltlich wenig zu bieten«, urteilte Laschet gegenüber der Süddeutschen Zeitung (Montagausgabe). Dass dem so sei, wolle man mit der eigenen Wahlkampagne herausstellen. Er kündigte gegenüber dem Blatt zudem an, neoliberale Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt zu rücken. Es gehe ihm um »Entschlackung der Bürokratie«, einen »serviceorientierten« Staat und Digitalisierung. Die BRD brauche nicht weniger als »eine neue Gründerzeit«, so Laschet. Dies »können die Grünen nicht«.

Laschet führt als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen eine Koalitionsregierung mit der FDP an. Sofern zum Kanzler gewählt, sei eine Neuauflage des »schwarz-gelben« Bündnisses auf Bundesebene sein Ziel, sagte Laschet der Süddeutschen Zeitung. Dazu erklärte sich die FDP erwartbar umgehend bereit. Den NRW-Ministerpräsidenten habe man als zuverlässigen Verhandlungs- und Regierungspartner kennengelernt, lobte FDP-Chef Christian Lindner Laschet gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung (Montagausgabe). »In diesem Jahr gibt es für uns gute Chancen, Teil einer Modernisierungskoalition zu sein. Armin Laschet dürfte einiges anders machen als Angela Merkel.« Eine mögliche Koalition auf Bundesebene mit den Grünen und der SPD sei Lindner zufolge »nicht attraktiv«, da seiner Partei dort »nur die Rolle eines Korrektivs oder Neinsagers zugewiesen« würde. »Wenn es hart auf hart kommt, würden die Grünen lieber mit der Linkspartei koalieren und nicht mit uns.« (dpa/AFP/jW)