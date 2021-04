Berlin und Beijing koordinieren Klimaschutz

picture alliance / Ole Spata/dpa Die Klimapolitik ist Topthema bei den bevorstehenden deutsch-chinesischen Konsultationen

Die Bundesrepublik und China wollen ihre Zusammenarbeit beim Klima- und Umweltschutz vertiefen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten nach Angaben des Bundesumweltministeriums am Montag Ressortchefin Svenja Schulze (SPD) und ihr chinesischer Kollege Huang Runqui. Die beiden führten demnach auch ein »ausführliches Gespräch zu aktuellen Klimaschutzthemen«.

Im Mittelpunkt des Austauschs habe die Frage gestanden, wie die Regierung der Volksrepublik ihr Ziel erreichen kann, vor dem Jahr 2060 »kohlenstoffneutral« zu werden, erklärte Schulze. »Wir sind übereinkommen, dass die beiden Ministerien darüber intensiv im Gespräch bleiben und das Bundesumweltministerium – wie schon bei der Einführung des chinesischen Emissionshandelssystems – hierbei mit seiner Expertise unterstützt.« Sie sei sich mit Huang einig, »dass eine nachhaltigere Wirtschafts- und Energiepolitik auch ökonomisch notwendig ist«, fügte Schulze hinzu. »Wir müssen nun alles dafür tun, dass die Treibhausgasemissionen weltweit schneller sinken als bisher geplant. Dazu benötigen wir neben den großen Industrieländern vor allem auch China.«

Das Gespräch von Schulze und Huang diente den Angaben des Umweltministeriums zufolge auch der Vorbereitung der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Mittwoch. Bei den digitalen Beratungen unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Li ­Keqiang soll es unter anderem auch um Anstrengungen bei der Eindämmung der Coronapandemie gehen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. »Die deutsch-chinesischen wie auch die europäisch-chinesischen Beziehungen sind trotz Pandemie, trotz Reisebeschränkungen dynamisch, dicht, vielfältig.« Li und Merkel wollen laut Seibert am Mittwoch zunächst ein bilaterales Gespräch führen und dann mit Wirtschaftsvertretern diskutieren. Danach sollen die Kabinette beider Länder zusammen tagen. Die Regierungskonsultationen finden alle zwei Jahre statt. (AFP/jW)