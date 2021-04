Klotzen für den Krieg

imago/teutopress Der Kampfpanzer »Leopard 2« des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann

Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Militärausgaben so sehr gesteigert wie kein anderer unter den zehn am stärksten aufgerüsteten Staaten weltweit. Dies geht aus einem am Montag publizierten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Demnach sind die tatsächlichen Aufwendungen für die Bundeswehr im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 52,8 Milliarden US-Dollar (43,8 Milliarden Euro) in die Höhe geschnellt – mehr als die Streitkräfteaufwendungen in den USA (plus 4,4 Prozent). Die Bundesrepublik liegt im Vergleich zu den anderen Ländern Westeuropas auch im Zehnjahresvergleich vorn: Seit 2011 hat sie ihre Militärausgaben um 28 Prozent gesteigert – mehr als Frankreich (plus 9,8 Prozent), während das britische Streitkräftebudget seit 2011 um 4,2 Prozent sank. ­SIPRI übernimmt nicht einfach die nationalen Haushaltsangaben, sondern ist ausdrücklich bemüht, alle wirklich in die Streitkräfte fließenden Mittel zu summieren.

Weltweit sind die Aufwendungen für die Streitkräfte SIPRI zufolge 2020 um rund 2,6 Prozent auf 1.981 Milliarden US-Dollar gestiegen – soviel wie nie zuvor, seit das Institut 1988 begann, vergleichbare Berechnungen vorzunehmen. Die Maßstäbe setzt dabei weiterhin der Westen. Allein die Vereinigten Staaten gaben laut SIPRI 778 Milliarden US-Dollar für ihre Streitkräfte aus, 39 Prozent aller Militärausgaben weltweit, während die EU weitere 378 Milliarden US-Dollar beisteuerte – 19 Prozent des globalen Gesamtwerts. Russland kam auf 61,7 Milliarden US-Dollar, etwa ein Zwanzigstel der addierten westlichen Streitkräfteausgaben.

Den langfristig stärksten Militarisierungsschub verzeichnen laut SIPRI gegenwärtig Asien und die Pazifikregion. Dort stiegen die Streitkräfteetats in der Summe von 2011 bis 2020 um 47 Prozent auf 528 Milliarden US-Dollar. Den größten Sprung hat das vom Westen bedrohte China hingelegt, dessen Militärausgaben SIPRI mit 252 Milliarden US-Dollar – 76 Prozent mehr als 2011 – deutlich höher beziffert als andere Forschungseinrichtungen. Das Stockholmer Institut weist allerdings auch darauf hin, dass China als einziges unter den hochgerüsteten Ländern den Anteil seiner Militärausgaben an seinem unverändert wachsenden Bruttoinlandsprodukt auch im Pandemiejahr nicht erhöht hat. Seit 2011 stark aufgerüstet haben auch Indien, das Land mit den dritthöchsten Streitkräfteaufwendungen weltweit (72,9 Milliarden US-Dollar), dessen Militärausgaben seit 2011 um 34 Prozent anstiegen, Australien (plus 33 Prozent) und Südkorea (plus 41 Prozent). Die beiden letztgenannten Staaten gehören aktuell zu den größten Rüstungskunden der Bundesrepublik.

Mit fast zwei Billionen US-Dollar erreichen die globalen Rüstungsausgaben, wie Jürgen Grässlin vom Freiburger Rüstungsinformationsbüro konstatiert, das Niveau der 1980er Jahre, also »der Ära des Kalten Krieges«. Grässlin weist darauf hin, dass die Mittel woanders fehlten, etwa bei der »Bekämpfung von Krankheiten und Hunger«. So stürben laut UNICEF jeden Tag 14.000 Mädchen und Jungen in einem Alter von unter fünf Jahren – 5,2 Millionen Kinder pro Jahr. Der beharrliche Militarisierungstrend, hieß es am Montag auf einer Pressekonferenz der Friedensorganisationen IPB, IALANA und IPPNW, zeige »die wahren Prioritäten der Regierungen dieser Welt«, vor allem diejenigen »der westlichen Wertegemeinschaft«.