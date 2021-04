500 Anschläge pro Minute …

Benedikt Wenck/dpa Es hat Klick gemacht: E-Sportfans beim »Fortnite World Cup« im Arthur-Ashe-Tennisstadion, New York (2019)

In der südkoreanischen Stadt Seoul findet am 6. Mai das Finale der »Global ›Starcraft 2‹ League – Season 1« (GSL) statt. Es ist das zweite von mehreren wichtigen E-Sportturnieren im Spiel »Starcraft 2« für die im Januar begonnene Saison. Im Halbfinale am Montag scheiterte Cho »Dream« Joong Hyuk an Lee »Rouge« Byeong Yeol, Weltmeister aus der Saison 2019/20. Byeong Yeol trifft im Finale auf den Sieger der Partie zwischen dem mehrmaligen GLS-Champion Cho »Maru« Seong Ju und Cho »Trap« Sung Ho. Die GSL ist eine Profiliga, die ausschließlich Spieler aus Südkorea vereint. Zwar gibt es auch in Europa oder in Nordamerika eigene Wettkämpfe, in keinem Land ist »Starcraft 2« jedoch so populär wie in Südkorea. Und nirgends sind die Preisgelder so hoch wie dort. Rund 133 Millionen Won – knapp 100.000 Euro – werden beim aktuellen Turnier vergeben. Der Gewinner qualifiziert sich direkt für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die im Februar 2022 im polnischen Katowice ausgetragen wird. Dort treffen dann die besten Spieler der GSL auf den Rest der Welt.

»Starcraft 2« ist ein sogenanntes Echtzeitstrategiespiel. Die Kontrahenten müssen in einer virtuellen Science-Fiction-Umgebung limitierte Ressourcen abbauen und verschiedene Gebäude errichten, die zur Produktion von allerlei futuristischen Kämpfern befähigen. Diese sind mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet, und die Spielweise muss an die jeweilige Strategie angepasst werden. Eine Partie kann wenige Minuten dauern oder bis zu eine Stunde oder länger gehen. Üblicherweise beendet der deutlich unterlegene Spieler den Wettbewerb, indem er »GG« eintippt: Good Game.

Profispieler müssen sowohl das Spiel in seiner komplexen Gesamtheit verstehen als auch über hohe motorische Fähigkeiten verfügen. Reaktionsgeschwindigkeit und Hand-Augen-Koordination sind zentral. Tastatur und Maus werden blind und mit Klickgeschwindigkeiten von 400 bis 500 Anschlägen pro Minute bedient.

Im internationalen Vergleich gehört »Starcraft 2« zu den kleineren Disziplinen. Unangefochten an der Spitze steht das Mannschaftsspiel »Dota 2«, in dessen Saison 2019 weltweit insgesamt 34,3 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet wurden.

Ungeachtet dieser Entwicklungen wird in Deutschland über die Klassifizierung von E-Sport gestritten. Dies ist bedeutsam, weil mit einer offiziellen Anerkennung weitreichende Förderungen und Steuererleichterungen aufgrund von Gemeinnützigkeit verbunden wären. Der E-Sportdachverband ESBD fordert rechtliche Gleichbehandlung. Laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD von 2018 sollte E-Sport »vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht« anerkannt sowie eine »olympische Perspektive« unterstützt werden. Doch daraus wurde nichts.

Zu den großen Gegnern einer Gleichbehandlung gehört der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der erklärte: »Im Gegensatz zu dem gemeinwohlorientierten Sport, den der DOSB mit seinen Vereinen und Verbänden vertritt (…) stehen im ›E-Sport‹ gewinnorientierte global agierende Unternehmen im Vordergrund.« Nach Auffassung von Veronika Rücker, der Vorstandsvorsitzenden des DOSB, brauche es für die Anerkennung grundsätzlich eine »eigenmotorische sportartbestimmende Bewegung«, die fehle beim E-Sport. Eine mögliche Zusammenarbeit sei jedoch bei jenen Spielen möglich, in denen analoger Sport virtuell abgebildet wird. Das Internationale Olympische Komitee richtet im Sommer erstmalig eine »Olympic Virtual Series« aus. Einen Monat vor den Spielen in Tokio finden virtuelle Wettkämpfe unter anderem in Baseball, Rudern und Segeln statt. Die Videospiele haben einen starken Sportbezug, spielen im E-Sport jedoch keine große Rolle.

Im Bundestag fordern Bündnis 90/Die Grünen eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit von E-Sportvereinen. Der DOSB habe »die Zeichen der Zeit nicht erkannt«. Die Koalition von Union und SPD habe große Versprechungen gemacht, passiert sei jedoch wenig.

Die Linke ist sich uneins. Petra Sitte, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, sagte gegenüber jW, eine Anerkennung mit Vereins- und Verbandsrecht sei »für die vielen und ständig zunehmenden breitensportlichen E-Sportengagierten und Ehrenamtlichen wichtig gewesen«. Sie weist darauf hin, dass Dart, Billard, Schach und sogar Ballonfahren als gemeinnützig anerkannt sind. »Ich glaube fast, dass es einer jüngeren Generation bedarf, um die tradierte Sicht auf den E-Sport zu überwinden.«

Anders sieht es der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, André Hahn. Er teilt die Position des DOSB und sagte jW: »Schaut man sich die rasante Entwicklung im E-Sport an, dann benötigt dieser Bereich im Vergleich zu anderen kaum eine Förderung durch den Bund. Für uns stehen aktuell die Sanierung und Schaffung von Sportstätten sowie Schwimmbädern für den Schul- und Breitensport im Mittelpunkt unserer sportpolitischen Aktivitäten.«

In Südkorea gibt es mittlerweile eigene TV-Sender für E-Sport. Das Finale des »Starcraft 2«-Turniers am 6. Mai wird vom Streamingdienst Afreeca TV live im Internet übertragen.