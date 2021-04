Griechenland »leiht« Saudi-Arabien Raketen

Darko Vojinovic/AP/dpa Griechenlands Außenminister Nikos Dendias bei einem Besuch in Belgrad am 5. April

Athen. Griechenland wird Saudi-Arabien eine Batterie von »Patriot«-Raketen mit über 100 Soldaten Personal zur Verfügung stellen. Die entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag in Riad unterzeichnet, teilte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Abend mit. Das Vorhaben sei Griechenlands »Beitrag zur Sicherung der Energiequellen des Westens«, teilte Dendias weiter mit. Griechenland ist bereits seit geraumer Zeit darum bemüht, seine Kontakte im Mittelmeerraum und im Nahen Osten auszubauen. Hintergrund sind unter anderem die Spannung mit dem Nachbarland Türkei. Bei dem Besuch in Riad sei ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit dem Kooperationsrat der arabischen Golfstaaten unterzeichnet worden, hieß es weiter. (dpa/jW)