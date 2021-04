Michael Kappeler/dpa »Nananana na nana«: Armin Laschet

Wir Westler leben ja in einer »repräsentativen Demokratie«, und da sollen wir nicht wirklich ein politisches Programm wählen, sondern Leute, von denen wir uns repräsentiert fühlen. Ob Großbritanniens Premierminister Boris Johnson widersprüchliche oder inhaltslose Forderungen stellt, schnurzpiepe, denn: Dieser charmante Mann kann sich aus dem Stegreif auf altgriechisch durch die »Ilias« stammeln und mit größtem Feingefühl in ehemaligen Kolonialgebieten den Kolonialismusbefürworter und Poeten Rudyard Kipling rezitieren. Und der ehemalige US-Präsident Barack Obama konnte wie ein Engel »Amazing Grace« singen, sein Basketballjumpshot war zudem präzise wie eine bewaffnete Drohne. Angela Merkel rezitiert, singt und sportelt nicht so gerne, aber sie schafft es gewöhnlich, einmal im Jahr vier Stunden in einem dieser unbequemen Bayreuther Opernsitze zu hocken und sich von Wagner nicht einschläfern zu lassen. Sehr kultiviert. Armin Laschet hat verstanden und im Zuge seiner Kanzlerkandidatur für die Union begonnen, sein kulturelles Profil zu schärfen. Am Freitag abend in der Talkshow »Drei nach neun« von Radio Bremen gestand er ganz bescheiden eines seiner großen Talente: Er sei Kenner deutscher Schlagertexte aus den 70er Jahren. Dabei tiefstapelte Laschet: »Ich hab’ das nie gelernt. Aber irgendwie ist es so tief drin.« Er erinnerte dabei an die damalige »ZDF-Hitparade«, die er geschaut habe. »Wenn die Lieder erklingen, könnte ich die fast bis zum Ende aufsagen.« Zu einer kleinen Kostprobe ließ er sich dann auch überreden – er trug Zeilen des kultigen Schlagers »Er gehört zu mir« von Marianne Rosenberg (66) vor. Zeitgeist pur. Er gehört zu uns. Oder, wie Laschet textsicher rezitieren würde: »Nananana na nana.«