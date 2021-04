Indonesien: Vermisstes U-Boot gefunden

Bali. Tage nach dem Verschwinden eines indonesischen U-Boots während einer Militärübung herrscht in Indonesien nun traurige Gewissheit. Die Armee meldete am Sonntag den Fund des auseinandergebrochenen U-Boots auf dem Meeresboden vor der Küste Balis. Alle 53 Besatzungsmitglieder seien demnach tot. Das in der BRD gebaute U-Boot »KRI Nanggala 402« sei in drei Teile zerbrochen, sagte der Inspekteur der indonesischen Marine, Yudo Margono. Armeechef Hadi Tjahjanto bestätigte, dass keiner der Insassen überlebt habe. (AFP/jW)