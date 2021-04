82 Tote nach Brand in Krankenhaus in Bagdad

Bagdad. Bei einem verheerenden Brand auf einer Intensivstation für Coronapatienten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind 82 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe zudem 110 Verletzte, teilte das irakische Innenministerium am Sonntag mit. Der Brand war demnach durch die Explosion falsch gelagerter Sauerstoffflaschen ausgelöst worden und hatte sich wegen des Fehlens einer Brandschutzanlage schnell ausgebreitet. Der irakische Gesundheitsminister wurde am Sonntag vom Dienst suspendiert. Das Feuer auf der schweren Covid-19-Fällen vorbehaltenen Intensivstation war mitten in der Nacht ausgebrochen. (AFP/jW)