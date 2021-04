Friede den Hütten

Boris Roessler/dpa

In mehreren Städten demonstrierten am Samstag abend insgesamt einige hundert Menschen gegen die mit der Eindämmung der Coronapandemie begründeten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. In Frankfurt am Main (Foto) zogen etwa 300 Demonstranten durch die Innenstadt und forderten unter anderem die Freigabe von Impfpatenten sowie einen »Lockdown« für Produktionsstätten. Einige Teilnehmende zündeten stark rauchende Feuerwerkskörper. In Hannover protestierten rund 100 Menschen. Die Abstandsregeln wurden dabei laut Polizei weitestgehend eingehalten. (dpa/jW)