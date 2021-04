Moskau: Putin und Biden könnten sich im Juni treffen

Moskau. Ein von den USA vorgeschlagenes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joseph Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin könnte nach Angaben Moskaus im Juni stattfinden. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte am Sonntag, die Planungen für das Treffen liefen bereits. »Es gibt sogar konkrete Termine«, präzisierte Uschakow im Staatssender Rossija 1. Auch Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte dem Sender gegenüber, dass das Angebot Bidens für ein Gipfeltreffen in Moskau »positiv aufgenommen« worden sei und »sich derzeit in Bearbeitung« befinde. Washington war zuletzt immer aggressiver gegenüber Moskau aufgetreten und hatte unter anderem zehn russische Diplomaten ausgewiesen und neue Sanktionen verhängt. Vor wenigen Tagen wurde der US-Botschafter in Moskau abgezogen. (AFP/jW)