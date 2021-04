Nachschlag: Europäisches Level

imago images/IPON Verstehe es, wer will: Auch für die Bundeswehr soll der fällige Abzug aus Afghanistan mit Truppenverstärkungen beginnen

Unsere Freiheit wurde erfolgreich am Hindukusch verteidigt, die Bundeswehr kann woanders für Frieden sorgen. Damit der Rückzug aber rundläuft, will Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer – wie auch Washington – die »eigenen Kräfte zur Eigensicherung massiv verstärken«. Das erklärte sie im »Interview der Woche«, dass am Sonntag im Deutschlandfunk zu hören sein wird, aber am Freitag schon mal vorab veröffentlicht wurde. Mehr Soldaten also, damit es weniger werden können. »Einen modernen Staat im Sinne des europäischen Levels« konnte man laut »AKK« zwar nicht aus Afghanistan machen, aber die wichtigsten Ziele wurden erreicht. Und die Kriegsministerin fragt sich: »Wie können wir diese Errungenschaften für die Zukunft halten?« Wieviel in dem Land errungen wurde, zeigt sich daran, dass die Bundesregierung am Donnerstag deutsche Staatsbürger im Land vor »erheblichen Gefahren« warnte und aufforderte, das Land zu verlassen. Für die afghanische Bevölkerung gilt die Warnung nicht. (mik)