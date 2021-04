Massensterben in Indien

imago images/Hindustan Times

Indien kämpft gegen eine gewaltige neue Coronainfektionswelle. Zahlreiche Krankenhäuser senden Hilferufe, weil die Intensivstationen überlastet sind und der Sauerstoff für die künstliche Beatmung zur Neige geht. In der Hauptstadt Neu-Delhi stapelten sich am Donnerstag die Toten in Massenkrematorien (siehe Foto). Täglich sterben derzeit im Durchschnitt mehr als 2.000 Menschen mit einer Coronainfektion. Am Freitag meldeten die Behörden 332.730 neue Coronafälle – so viele wie nirgendwo zuvor an einem Tag. (AFP/dpa/jW)