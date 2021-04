Merkel und der Wire-Clan

imago images / Emmanuele Contini Kritik an der Regierung? Angela Merkel schaltete am Freitag auf Durchzug

Die Kanzlerin sitzt es aus. Wie immer, wenn Banken und Konzerne in Not geraten, legt Angela Merkel ihren langen Mantel des Schweigens über die Fragen von Kritikern. Am Freitag wurde sie als Zeugin im Untersuchungsausschuss des Bundestags verhört. Die Parlamentarier wollten wissen, seit wann und wieviel die Kanzlerin über den gigantischen Bilanzbetrug des ehemaligen Dax-Konzerns Wirecard in Höhe von mindestens 1,9 Milliarden Euro wusste.

Im Mittelpunkt des Interesses stand der Staatsbesuch in China 2019, bei dem das Thema der geplanten Übernahme des chinesischen Unternehmens Allscore Financial durch Wirecard angesprochen wurde. »Die Wirecard AG genoss bei der Reise keine Sonderbehandlung«, betonte Merkel. Im Gespräch mit Präsident Xi Jinping sei es um viele politische Themen gegangen.

Vor der Chinareise hatte die Kanzlerin ein Gespräch mit dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der als Lobbyist für Wirecard tätig war. Sie könne sich nicht erinnern, dass Guttenberg Wirecard konkret erwähnt habe, sagte Merkel. Vertreter der Union versuchten, Schaden von Merkel abzuwehren. Das peinlichste Schauspiel bot der stellvertretende Ausschussvorsitzende Hans Michelbach (CSU), der sich im Handelsblatt (Freitagausgabe) mit den Worten vernehmen ließ: »Der Wirecard-Skandal hat mich die Freundschaft zu Guttenberg gekostet. Er hat mich beschimpft, dass ich ihn nicht unterstützt hätte. Aber man kann nicht eine Bundeskanzlerin für Geschäfte einspannen.« Merkel sagte, »allen Presseberichten zum Trotz« habe es keinen Anlass gegeben, von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard auszugehen.

Für Shortseller Fraser Perring, der den Fall Wirecard bereits 2016 mit seinem ausführlichen »Zatarra-Report« ins Rollen gebracht hatte, ist Aufklärung hingegen Chefsache: »Am Ende wissen wir alle, dass die Leute an der Spitze verantwortlich sind«, sagte er am Freitag gegenüber jW. »Es spricht Bände, dass Angela Merkel nicht selbst in die Untersuchung involviert ist, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen, statt dessen reicht sie das heiße Eisen weiter.« Für Perring erwecke der Untersuchungsausschuss den Eindruck, als ob niemand außer dem geflüchteten Wirecard-Vorstand Jan Marsalek verantwortlich sein solle.

Wie es im Haus von Wirecard zuging, hatte die Financial Times am Donnerstag berichtet. Mitarbeiter seien in der Firmenzentrale in Aschheim bei München über Jahre mit Plastiktüten voll Geld ein- und ausgegangen. Millionen von Euro in Bargeld seien Angaben ehemaliger Mitarbeiter zufolge in Lidl- und Aldi-Taschen in dem Unternehmen transportiert worden. Im Mai 2017 seien Scheine im Wert von 500.000 Euro in einer Fuhre außer Haus gebracht worden, weil der Safe aus allen Nähten platzte.

Fraser, der die Machenschaften in Aschheim früh an die Öffentlichkeit gebracht hatte, wurde von der deutschen Staatsanwaltschaft verfolgt. Die Behörden stellten sich schützend vor den Konzern, verboten Wetten auf sinkende Wirecard-Aktienkurse und verklärten die Vorwürfe rassistisch als Verschwörung »überwiegend britisch-israelischer Staatsangehöriger«. Fraser stellte gegenüber junge Welt am Freitag klar: »Die deutsche Regierung hat mich nicht kontaktiert, um zu erklären, warum ich wegen meines jüdisch-israelischen Hintergrunds verfolgt wurde. Der Ball liegt bei Merkel. Bei niemand anderem.«