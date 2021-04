Klare Linie

imago images/ITAR-TASS Polizeikräfte am Mittwoch bei einer Demonstration von Nawalny-Anhängern in Kaliningrad

Russlands Staatspräsident Wladimir Putin hat den Westen nachdrücklich vor dem Versuch gewarnt, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. In seiner jährlichen Ansprache vor der Föderationsversammlung sagte Putin am Mittwoch, Russland sei bestrebt, mit allen Staaten gute Beziehungen zu unterhalten. Auf Versuche, vom Ausland aus Einfluss auf die politischen Verhältnisse zu nehmen, werde jedoch »schnell, hart und entschieden« reagiert. Wer Russlands »rote Linien« überschreite, werde dies »bereuen, wie er noch nie etwas bereut« habe.

Ein Beispiel dieser Vorgehensweise gab die Staatsmacht am Mittwoch gegenüber den Protestaktionen von Anhängern des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny. Die Kundgebungen fanden in etwa 60 Städten vom Fernen Osten bis nach Moskau und St. Petersburg statt. Die Angaben über die Teilnehmerzahlen gehen zwischen den Veranstaltern und der Polizei wie üblich weit auseinander. Für Moskau zum Beispiel gaben die Nawalny-Anhänger 60.000 Demonstrierende an, die Polizei sprach von 6.000. Klar ist auf jeden Fall, dass die Gesamtzahl von 460.000 Personen, die sich nach Angaben der Nawalny-Organisation auf sozialen Netzwerken zu den Protesten angemeldet hatten, nicht erreicht wurde.

Wie in den vergangenen Monaten schon mehrfach zu beobachten, war die Reaktion der Polizei auf die Proteste regional unterschiedlich. So war ein Schwerpunkt der Festnahmen diesmal offenbar St. Petersburg. Dort wurden mit 837 etwa die Hälfte der landesweit gut 1.700 Inhaftierungen vorgenommen. Erstmals soll die Polizei nach Angaben oppositioneller Medien Elektroschocker gegen Demonstranten angewandt haben. In Moskau hielt sich die Zahl der Festgenommenen mit offiziell etwa 60 dagegen in Grenzen, und ein Großteil von ihnen wurde nach Polizeiangaben bereits im Laufe der Nacht wieder freigelassen. In der Hauptstadt hinderte die Polizei die Demonstranten nur daran, die Fahrbahn zu betreten; solange sie sich über die Bürgersteige bewegten, ließ sie die Leute offenbar in Ruhe.

Das scheint Teil einer Strategie zu sein. Bereits im Vorfeld der Proteste hatte die Polizei vorwiegend die Kader von Nawalnys »Antikorruptionsbewegung« festgenommen: Pressesprecherin Kira Jarmysch, die Anwältin Ljubow Sobol und andere wurden jeweils zu zwei Wochen Arrest verurteilt. Gegenüber der breiten Masse der »Mitläufer« und einfachen Anhänger schienen es die Behörden einstweilen bei Einschüchterungsmaßnahmen bewenden zu lassen: Insbesondere bei der Veröffentlichung der durch einen Hackerangriff gewonnenen Adressdatenbank der knappen halben Million Leute, die sich in sozialen Netzwerken für die Teilnahme an den Protesten angemeldet hatten. Für die nächsten Tage wird erwartet, dass die Justiz das organisatorische Netzwerk Nawalnys zu »extremistischen Organisationen« erklärt, was in der Praxis einem Verbot gleichkommt.

In seiner Botschaft erwähnte Putin den Namen Nawalnys kein einziges Mal. Schwerpunkt der Ansprache war die epidemiologische und soziale Situation im Lande. Der Präsident dankte den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die »an vorderster Front« gegen die Pandemie kämpfen. Mit den Worten »Meine Lieben, bleibt weiter wachsam« forderte der Staatschef die Russen auf, sich weiterhin an die Hygienemaßnahmen zu halten und das Virus »sowohl an den Außengrenzen Russlands wie auch im Innern« aufzuhalten und zu bekämpfen.

Putin kündigte umfangreiche Sozialleistungen für Familien an, die im Sommer, kurz vor der im September angesetzten Wahl zur Staatsduma, ausgezahlt werden sollen. Ebenso versprach er ein staatliches Programm, um Urlaub innerhalb Russlands für möglichst viele Menschen möglich zu machen. Um dem Eindruck entgegenzutreten, es gehe um eine neue Abschottung des Landes von der Außenwelt, kündigte Putin im übrigen Erleichterungen bei der Vergabe von Besuchervisa an. Solche Erleichterungen waren vor der Pandemie in einigen Regionen getestet worden. Das Programm soll jetzt offenbar wieder aufgenommen werden.