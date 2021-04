Grüne Klimapolitik

Bundeswehr/Sebastian Wilke Umweltfreundlich töten: Bundeswehr-Soldaten bringen sich in Konfrontationsstellung auf dem Truppenplatz in Seedorf (23.7.2020)

Überschattet von den aktuellen globalen Machtkämpfen hat am Donnerstag der von US-Präsident Joseph Biden ausgerichtete Onlineklimagipfel begonnen. Rund 40 Staats- und Regierungschefs beraten bis Freitag über Maßnahmen zum Klimaschutz. Ihre Teilnahme angekündigt haben unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin. Das Treffen soll auf die UN-Klimakonferenz im November vorbereiten. Biden kündigte zu Beginn des Treffens eine Reduktion der CO2-Emissionen der USA bis 2030 um rund die Hälfte gegenüber dem Ausstoß im Jahr 2005 an. Dies entspricht einer Verringerung um rund 43 Prozent gegenüber 1990. Auch die EU hat bekräftigt, ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken zu wollen.

Hinter den Plänen zur CO2-Emissionsverringerung steckt allerdings weitaus mehr als die Sorge um das Weltklima. Das wird nicht nur dadurch bestätigt, dass der aktuelle Klimagipfel ausdrücklich den wirtschaftlichen Nutzen stärkerer Klimaschutzmaßnahmen herausstreichen soll. Die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, machte am Donnerstag im Interview mit dem Deutschlandfunk klar, wohin für sie die Reise geht: ein Bündnis mit den USA in der globalen Konkurrenz um Weltmarktanteile bei klimafreundlichen Technologien schmieden – und die Konfrontation mit China.

Mehr europäisches »Engagement in der Verteidigungspolitik« hatte sie bereits zuvor wiederholt gefordert – und Investitionen bei der Bundeswehr, »damit Gewehre schießen und Nachtsichtgeräte funktionieren«. Durch die milliardenschweren neuen Programme der Biden-Administration zur Förderung etwa der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen und Elektromobilität, so die Kanzlerkandidatin am Donnerstag, könnten »mit einer transatlantischen Klimapartnerschaft wirklich Pflöcke für die Zukunft« eingeschlagen werden. Dabei gehe es laut Baerbock nicht nur um »Klimaschutz« und »Industrieinnovationen«, sondern auch um »den Wettbewerb der Systeme« zwischen dem Westen und China.

Das Ziel der Grünen-Kanzlerkandidatin: »Unseren Industriestandort Europa in die Zukunft zu führen«. Der Hintergrund: Wegen der ökonomischen Schäden der Erderwärmung hat ein Wettlauf um den Aufbau einer klimafreundlichen Wirtschaft schon längst begonnen. »Unsere Industrie« stehe »im absoluten Wettbewerb«, erklärte Baerbock gegenüber dem Deutschlandfunk: »Es geht jetzt darum, wer produziert zum Beispiel als erstes klimaneutralen Stahl. Wenn wir da nicht vorne mit dabeisind, dann tun es andere.«

Mit ihrem Versuch, die Klimapolitik als neues Instrument im Machtkampf des absteigenden Westens gegen China zu nutzen, geht sie freilich ein Risiko ein: Zum einen ist unklar, ob Biden sich etwa gegen die US-Erdöl- und -Frackinglobby durchsetzen kann. Zum anderen ist ungewiss, ob nach der nächsten US-Wahl nicht wieder ein Gegner des Pariser Klimaschutzabkommens in Washington an die Macht kommt.

Unabhängig davon zahlt sich Baerbocks Sorge um die Industrie bereits jetzt aus: Unter rund 1.500 Führungskräften aus Wirtschaft und Behörden, die die Wirtschaftswoche befragte, ist sie die beliebteste Kandidatin für die Nachfolge von Merkel. Mit 26,5 Prozent lag sie deutlich vor FDP-Chef Christian Lindner (16,2 Prozent) und Unionskandidat Armin Laschet (14,3 Prozent). SPD-Kandidat Olaf Scholz folgte abgeschlagen mit 10,5 Prozent.