Xi Jinping nimmt an Bidens Klimagipfel teil

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Einladung von US-Präsident Joseph Biden zu einem Klimagipfel am Donnerstag und Freitag offiziell angenommen. Xi werde per Videoschalte teilnehmen und eine »wichtige Rede« halten, teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit. Xi Jinping hatte im vergangenen Jahr zugesagt, dass China vor 2060 kohlendioxidneutral sein will. Das bedeutet, dass die Emissionen vollständig kompensiert werden. (dpa/jW)